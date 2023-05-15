香港3天2劫案 3匪持刀槌搶191萬美元名表

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 3天內第2次傳出鬧區珠寶行遇劫的案件，3名持刀槌匪徒昨早闖入屯門一間鐘表珠寶店，砸毁櫥窗飾櫃劫走約120只手表，登上接應車輛逃去。店方初步點算損失總值約1500萬元（港幣，下同，約191.2萬美元）。消息稱，大部分被劫的是勞力士手表。

明報報導，現場為屯門啟發徑1至13號萬成樓地下「金寶成鐘錶珠寶」。昨早11時許，3名匪徒闖入店鋪以利刀指嚇職員，並以槌破壞櫥窗飾櫃。網上流傳短片顯示，匪徒從飾櫃不斷取出物件放進一個大袋，其間街上有途經男子曾駐足觀望。警方接報到場後，將店鋪範圍臨時封鎖，並在附近一帶兜截。經初步點算，該店約120只手表被劫走，總值約1500萬元。

涉事店鋪位於行人徑街角，有兩個櫥窗，分別向店外展示手表及珠寶金飾。案發後，珠寶金飾飾櫃未有被破壞及搶掠，展示手表的櫥窗則大部分表架、表盒遭推翻，部分手表原封不動，店內地上遺下一塊碎裂玻璃及鐵槌，座椅有玻璃碎片，飾櫃面亦曾被硬物破壞。探員事後在店鋪蒐證，拍照存檔；初步調查相信兩賊人持利刀，另一賊人持槌。

據了解，3名賊人得手後逃跑約50米，於往元朗方向的屯門公路旁登上接應車輛逃去。警方事後翻查附近一帶閉路電視，並於賊人逃走時途經的花槽石壆揭開紙皮及雜物檢查。案件列「行劫」，交由屯門警區重案組跟進。警方正追緝3名年約30至40歲男子，案發時身穿黑色衣物及戴口罩 。

香港12日下午才傳出一起類似搶案，有一名男子持鐵鎚在觀塘一間珠寶行搶劫，搶走金鐲，逃離過程中被珠寶行職員扯掉背包，手機 、證件都留在現場，這名男子半天後到警局自首。