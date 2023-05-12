中大教授：諷刺式政治漫畫 香港媒體將難容

明報14日起停刊「尊子漫畫」專欄，香港圖書館也下架尊子作品，中大教授李立峯指事件反映香港媒體未來難容下諷刺式漫畫。（網頁截圖）

明報14日起停止刊登約40年的「尊子漫畫」專欄。中大新聞傳播學院教授李立峯不揣測明報相關決定原因，從客觀環境分析，「尊子漫畫」多次遭到政府不同部門批評，在有新聞機構及傳媒人被控煽動罪下，對新聞機構明顯造成壓力，他相信香港 媒體未來難容下諷刺式政治漫畫： 「不是漫畫不能存在，是諷刺不能夠存在。」

香港01報導，明報公布尊子漫畫14日起停刊 感謝40年來一起見證時代變遷政治漫畫有不同表達方式 包括諷刺、嘲諷及開玩笑式

明報刊登的「尊子漫畫」自去年10月起，多次被政府不同部門批評扭曲事實、譁眾取寵等，李立峯表示，漫畫有不同表達方式，包括可以諷刺、嘲諷形式，針砭時弊，帶出社會問題疑慮、批評，過程多採用誇張、開玩笑式的手法。

他指，諷刺漫畫在西方社會十分普遍，過去在香港亦是一個傳統，然而繼港台節目頭條新聞前停播、到「尊子漫畫」即將停刊，以諷刺手法針對時弊或消失，他說：「不是漫畫不能存在，是諷刺不能夠存在。」

李立峯表示，無法估計明報決定原因，從客觀環境分析，「尊子漫畫」刊登有40年，風格保持一致，惟自去年起屢遭政府不同部門批評，固然對機構造成壓力，加上有傳媒及傳媒人被控煽動罪個案，令機構刊登諷刺漫畫存一定風險。

他認為，事件反映香港媒體未來難容下諷刺式漫畫，在模糊界線之下，創作難以拿捏，「不見得有什麼是絕對安全」。