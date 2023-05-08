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香港名媛蔡天鳳分屍案 傳是郭富城快速報案助警追查

香港新聞組／香港8日電
郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）
郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）

28歲的香港名媛蔡天鳳今年2月遭前夫一家下手殺害分屍，震驚社會。目前已有7人涉案被捕，明日將再度被法庭提訊。有媒體報導指出，蔡天鳳失蹤48小時內立刻獲得警方關注展開搜尋，與港星郭富城迅速報案有關。

綜合媒體報導，蔡天鳳命案發生兩個多月來，相關消息和傳言滿天飛。有消息指出，蔡天鳳的閨密、郭富城妻子方媛在好友失蹤後向丈夫表示相當憂心，隨後郭富城立刻聯絡香港警方高層求助。此外也有傳言稱，蔡天鳳母親某晚獲得愛女「託夢」，稱自己「身處在一個有好多狗吠聲和猴子的地方」，令人聯想起大埔區等鄉下村落。蔡天鳳的母親還說，出現在夢境裡的房屋門前寬敞，可停放車輛，場景與凶案現場如出一轍。據說她夢醒後曾將夢境告知警方，很可能成為線索。

蔡天鳳命案發生後，她生前好友、郭富城妻子方媛在微博發文，「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息」，並附上了一張黑白玫瑰照悼念。郭富城隔天也在方媛貼文留言「祈求安息」。

香港警方至今拘捕了7人，包括死者前公公鄺球、前夫的大哥鄺港傑及前夫鄺港智三父子，他們被控謀殺罪；前婆婆李瑞香被控妨礙司法公正罪，前公公的情婦伍志榮、鄺港智友人遊艇公司職員林舜及潘巧賢被控協助罪犯。

鄺球、鄺港傑、鄺港智以及李瑞香今年2月27日時被押送至九龍城裁判法院首度提堂。案件將於8日及9日分別在九龍城裁判法院及區域法院提堂及提訊。

另外，一名住在命案現場附近的陳先生透露，現在村民仍不敢走近凶案地，出入都會刻意繞路走，附近還有租戶未搬回來住，甚至有少數租戶已搬走，包括案發房屋2樓的住客。

蔡天鳳 香港 微博

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