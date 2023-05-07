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港酒樓2隻龍蝦90萬？一桌菜上百萬 網驚：可付樓首期

特派員李春╱香港7日電
香港90萬港元「天價龍蝦」鬧烏龍 。(取材自微博)
香港90萬港元「天價龍蝦」鬧烏龍 。(取材自微博)

香港爆「天價龍蝦」？事件6日在社交媒體上傳為熱話。有食客在一間中菜酒樓叫一桌海鮮，其中2隻龍蝦索價逾90萬元(港幣，下同，約11.5萬美元)，整席菜價逾百萬港元，酒樓其後解釋說印錯帳單。按實價約900多港元收取，網友指「一餐頂買樓首期」。

事發5月6日凌晨，有食客上載一張帳單，說5日慶祝生日，到香港荃灣廣場一間中菜酒樓吃飯，6人一席，食完結帳時，發現自己所點的兩隻澳洲龍蝦，索價高達93萬6936港元，整張單加上10%服務費，最後埋單要超過百萬港元，當時驚呆，幸好最後發現是一場誤會。

網上立即對此帳單展開熱議，有人笑言兩隻是什麼龍蝦，好想開開眼界，有人說應是「純金龍蝦」，還有人說「傾家蕩產都不夠埋單」，還有人細看帳單，說只是9萬多港元服務費都付不起。

事後有媒體查出酒樓是荃灣廣場的潮江春，媒體致電這間中菜酒樓查詢，酒樓方承認確有此事，是5日有職員印錯帳單，強調每隻龍蝦僅為468元，他們當時得知後已取消有關錯單，重新出一張正確的收據給予顧客。

上載帳單的客人補充說，店方重印了帳單，6個人埋單是2600港元，說「還是挺便宜的。菜品不錯，就是希望服務員可以仔細一點」。

網民看後紛紛笑言「嗰兩隻係咩龍蝦？好想開吓眼界」、「純金龍蝦」、「兩隻龍蝦等於我幾年人工」、「食一餐都畀得起首期了」、「傾家蕩產都唔夠埋單」、「究竟甚麼樣皇家級的服務，先可以收9萬蚊服務費」。

中菜館承認有職員印錯單。(取材自微博)
中菜館承認有職員印錯單。(取材自微博)

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