港警檢走國殤之柱：涉煽動顛覆國家政權

港警5日取走「六四」事件悼念物「國殤之柱」當證物，指它與「煽動他人顛覆國家政權罪」案件有關；圖為港大學生多年前在「六四」紀念日當天洗涮它。（中央社資料照片）

香港 警方國家安全處昨早到香港大學位於元朗的嘉道理中心，檢走原豎立港大校內24年、悼念六四 事件的「國殤之柱」，作為一宗煽動他人顛覆國家政權罪案的證物。雕塑 創作者、丹麥藝術家高志活昨表示香港警方沒就行動聯絡他，對事件感驚訝及憤怒。

綜合港媒報導，「國殤之柱」原先被放置在香港大學，2021年底被校方移走送到元朗的港大嘉道理中心，其創作者、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）曾表示希望取回作品，一直未能如願。

1998年，港大學生會為悼念「六四」事件死難者，在校內豎立了「國殤之柱」，而「國殤之柱」此前為香港支聯會所有。

「國殤之柱」共有5座，其中一座用來紀念「六四」事件，高約7公尺；「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。

2021年底，港大移走「國殤之柱」，並表示從未批准「國殤之柱」在校內擺放。高志活其後表示，希望把港大的「國殤之柱」移送海外。

明報報導，記者昨向港大查詢今次事件是警方主動行動抑或校方報警、港大會否向高志活歸還作品，如不，原因為何等。港大回覆校方「確認警方今（昨）早出示搜查令，於元朗港大嘉道理中心內取走一件證物」，未有回應其餘提問。

據報導，高志活昨接受電話訪問稱，對警方檢走「國殤之柱」感驚訝及奇怪，香港警方未曾與他聯絡。高志活曾表示有意赴港商討取回作品，不過現時他對赴港感憂慮，擔心或會被捕，會先透過港大了解最新情況，暫未計畫其他跟進行動。

報導稱，高志活及後發聲明稱對事件感憤怒，因事前未獲知會；「國殤之柱」屬其個人創作，所有相關支出由他負責，「國殤之柱」在香港回歸前已置於香港，創作過程中沒受任何人煽動。他表示，除了支聯會及不少香港人，早年船公司、吊運商及港大亦曾協助在港放置「國殤之柱」，亦曾獲港府批准及四處展示。

報導說，他形容「國殤之柱」被處置的方式，正肯定「藝術的象徵語言是無法被摧毁，只會在受攻擊時變更得更強大」。他說雕塑及關於六四事件的討論，在此時更顯其意義。