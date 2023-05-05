英駐港領事：BNO移民政策 仍延續至2025年

英國駐港總領事表示，BNO移民政策至少延續至2025年。（路透）

英國 政府2021年開放英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」移民 英國計畫，讓持有BNO港人循此途徑移居當地。南華早報4日引述英國駐港澳總領事戴偉紳指，相關政策至少延續至2025年，又指英國現時沒有討論過要改變有關承諾；他不同意BNO移民計畫導致香港 人才流失，並指人才流失原因多，香港對人才吸引力，從來是取決於港府。

戴偉紳表示，英國為港人開放移民的渠道，現時沒有討論要改變（BNO）「5+1」移民政策，而該政策至少延續至2025年，至於據英國內政部文件稱BNO移民政策需要於2025年檢視，被問到2025年後英國會否延續政策，戴偉紳暗示難在此刻有確實答案，形容「這（問題）有點太水晶球了（a bit of crystal- ball gazing）。」

另據明報報導，根據英國內政部2月數字，超過14.45萬人持BNO簽證移英。

報導稱，中英關係有回暖趨勢，英國外交大臣柯維立早前說，希望與中國建立更具建設關係。戴偉紳於訪問提及，英國與香港關係過去四、五年面對困難，但希望回到建設性互動，包括在商貿、投資、文化藝術等範疇尋求合作。他說，若英國及香港關係夠堅實，相信雙方可私下會面，討論不同意見範疇。

報導指出，財庫局長許正宇上月訪英，戴偉紳透露，財政司長陳茂波、醫衛局長盧寵茂及教育局長蔡若蓮今年內也會先後訪問英國倫敦，而英國貿易大臣8至9日也會訪港。

另外，報導說，美國參議院外交事務委員會跨黨派通過無約束力動議，譴責北京政府在港實施《港區國安法》，呼籲美國動用所有可行途徑回應，以及向國際組織施壓取消香港獨立成員的投票權。根據程序，動議稍後交參議院大會表決。

報導稱，中國外交部駐港特派員公署及港府先後發稿，強烈譴責及堅決反對動議，要求美國政客停止干預香港事務。公署批評參議院外交事務委員會公然為黎智英撐腰站台，強調外部勢力任意對香港事務指手畫腳的日子已一去不復返。港府批評美國政客以政治動機，嘗試破壞特區司法公正及社會穩定。