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香港消防員攜妻遊日本 拖日女入男廁性侵

香港新聞組／香港28日電
香港王姓消防員在日本旅遊時，涉嫌性侵日本女子被捕。（視頻截圖）
香港王姓消防員在日本旅遊時，涉嫌性侵日本女子被捕。（視頻截圖）

香港一名消防員攜妻赴日本旅遊，期間獨自外出時，將一名日本女性拖入男廁性侵。這起社會新聞出了一個花絮，已故澳門賭王何鴻燊之女何超雲和未婚夫無辜躺槍。

據日本朝日新聞報導，一名香港王姓消防員被指日前與妻子到日本東京旅遊期間，藉詞性侵當地女，已被日本警方拘捕。涉案男子30歲，畢業於香港教育大學，現為消防處高級隊長，駐守黃大仙消防局。4月22日，他和妻子以旅遊為目的到日本，住在東京某飯店。

進一步消息說，案發4月23日晚10點半左右，王某向妻子說要獨自外出買飯，在路上向一名20多歲的日本女性搭訕，請對方帶自己去拉麵店。路上突然把女子拖進東京千代田區的一幢商住兩用樓的男廁，實施性暴力。王男26日和妻子準備離開日本，在酒店退房時被逮捕。日本警方是透過周邊的監控錄影鎖定王男。

而賭王三房長女何超雲去年和一名香港九龍區的消防隊隊長戀愛，已經訂婚。她和未婚夫去峇里島參加親妹何超蓮和竇驍的婚禮後，就去日本旅行。香港網友發現，何超雲的未婚夫英文全名是Wong Ho Tak，和被捕的男子都姓Wong，名字也都包含Tak，兩人都是30歲，同樣都在香港九龍區任職，都是消防員，都在東京旅行。

甚至日本媒體公布的嫌犯照片，王男的髮型跟眉毛神似何超雲的未婚夫。

與涉性侵男同姓同職業，何超雲的未婚夫（右）無辜中槍。（取材自Instagram）
與涉性侵男同姓同職業，何超雲的未婚夫（右）無辜中槍。（取材自Instagram）

這六個巧合讓網友議論紛紛。不過隨後有網友回覆說Ｗong的拼寫，既可以是「王」也有可能是「黃」，且中間名對不上。此外，在日被捕男子是在香港教育大學畢業，何超雲男友是在澳洲讀大學。

左為何超雲的男友，右為日本媒體曝光的被捕男子照片。（取材自微博）
左為何超雲的男友，右為日本媒體曝光的被捕男子照片。（取材自微博）

何超雲在27日下午發了東京旅行的影片，看起來心情很好，也間接破除外界的猜想。

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