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港離島長洲好景「復活」 遊客擠爆 食肆生意近疫前水平

香港新聞組／香港9日電
復活節長假期，長洲8日人頭湧湧，多班渡輪爆滿。（取材自臉書）
復活節長假期，長洲8日人頭湧湧，多班渡輪爆滿。（取材自臉書）

香港復活節長假期有大批市民外遊，亦有不少人趁假期到郊外及離島消遣，長洲昨日人頭湧湧，除本地遊人外，還有很多內地旅客前往觀光，多班渡輪爆滿，大街小巷擠得水洩不通，食肆座無虛席、小食店前更大排長龍。各食店負責人均指生意額增長了一倍，貼近疫情前的水平。

文匯報報導，有內地遊客疫情後再次訪港，特意到長洲遊玩「打卡」，大讚當地風景優美，美食可口。有本地家長帶小朋友到長洲品嘗大粒魚蛋及糯米糍等美食，直言假期太多人外遊，感覺擠擁，故留港度假，還打算帶小朋友去農場體驗不一樣的生活。

昨日是復活節長假期的第二天。中午約12時，中環碼頭往長洲的渡輪已出現長長的人龍，尤以輪候高速船的隊伍最長，一度排至近其他碼頭的入口，令高速船提早滿座。

抵達長洲後，映入眼簾的是大街小巷中密密麻麻的遊客，不時有遊人開著三輪車或單車駛過，行人路中前進的隊伍亦多次因人群過於密集出現停滯。大部分遊人是香港居民，但也有近四成是內地遊客。 

午膳時段，餐廳及不同食肆均座無虛席，想進食肆需等位10分鐘左右。有食肆員工說，生意額較平日增加約一倍，表示香港與內地恢復全面通關後，多了不少遊客到長洲遊玩及飲食。人流量雖較疫情前還有些少差距，但已差不多回復到以往假日的情況。

遊客趁復活節長假期，湧入長洲吃魚蛋。（取材自臉書）
遊客趁復活節長假期，湧入長洲吃魚蛋。（取材自臉書）

各式小食店都排起長龍，其中專門售賣糯米糍等小食的店舖排起長長人龍，需等候約15分鐘才能購買到食品。小食店負責人李先生表示，今個清明節及復活節長假期，生意額較平日倍增，人流則增加了一至兩倍。生意額雖較疫情前仍有兩三成落差，但相較三年疫情期間的生意已很好，形容社會復常有恢復期，要慢慢來。

當地一間酒店的管理人員表示，前一晚普通雙人房間近九成已預訂，當天及次日房間更已爆滿。

內地旅客許小姐與男友一同到長洲遊玩，兩人租了一輛三輪車遊島，大讚長洲的風景美麗、空氣清新，還購買當地著名的大粒魚蛋「打卡」，但由於光顧的遊人太多，排隊需時較長，沒機會品嘗社交平台推薦的另一些美食。

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