香港雙節10天假 料903萬人次進出 逾8成屬旅客

中式清明節和西式復活節雙節將至，在十天的雙節假期間，預計深圳羅湖口岸每日有約22萬人次出入；圖為外國旅客日前在羅湖口岸入境檢查大廳候檢通關。 （新華社資料照片）

中式清明節和西式復活節 雙節將至，香港 入境處預計長假期期間（即4月1至10日），預計約有903萬人次（包括香港居民及訪客）經各海陸空管制站進出香港，當中約83.5%旅客，即約754萬人次，會經各陸路邊境 管制站進出香港。

入境處預計陸路出境較為繁忙的日子為4月7日，出境人次達52.2萬，而入境高峰期為4月10日，入境人次達51.9萬。

香港人在清明節赴內地拜山掃墓者眾，同時復活節假期是香港人傳統的出境觀光期。香港入境處預計，4月1日至4月10日的雙節期間，將有約903萬人次進出香港，其中八成四會使用中港間的陸路口岸，其中出境高峰日是4月7日，陸路口岸進出人次將達52.2萬人次；入境高峰期則會出現在4月10日，將會達到51.9萬人次。

香港十多個口岸中，香港與深圳間的羅湖口岸將恢復全球最繁忙口岸的狀態，預計假期間每日有約22萬人次出入，另外兩個口岸落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均有約14.7萬人次及13.8萬人次出入境。

香港入境處說已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道以疏導人流及車流，增派保安人員協助維持旅客過關秩序。另外，入境處也會連同警務處、海關和港鐵公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，留意人流情況，在有需要時採取適當分流疏導措施。

香港新聞組／香港31日電

香港01報導，入境處呼籲，所有經陸路往返內地的旅客應預早計畫行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

處方續呼籲旅客在過關前往內地時，緊記帶備身分證明文件及前往內地的有效旅行證件。如香港居民外遊時需要協助，也可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。

另外，城巴為方便市民於假期間來往內地及澳門，將加強口岸路線服務，各陸路口岸將提供最密每10分鐘一班，亦將預備約20輛後備車輛，按客量為各條口岸路線及城巴機場快線加強服務。