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通關、撤口罩令 香港彩妝市場迅速復甦

香港新聞組／香港23日電
香港全面通關及撤銷口罩令後，均促使彩妝產品銷量增加；圖為銅鑼灣商場。（中通社）
香港全面通關及撤銷口罩令後，均促使彩妝產品銷量增加；圖為銅鑼灣商場。（中通社）

唇膏效應是著名的經濟學理論，指人們在面對經濟不景氣或危機的情況下，會因為收入減少或對前途不明的考慮下，削減對於奢侈品的消費，改為購買唇膏等相對便宜的消費品。然而疫情三年期間，因為戴口罩的關係，口紅效應理論被挑戰，唇膏銷量比其他化妝品更差。

大公報報導，如今社會復常、中港通關、口罩令解除，彩妝市場亦逐漸復甦，有香港化妝品行業人士和經濟學家認為，當下唇膏銷量提升，無疑是香港經濟好轉的一個現象，反映顧客消費能力的提高，是預測香港彩妝經濟的其中一個指標，惟預料本地消費市場要恢復到疫情前的狀態，需要兩年左右。

學者建議商家可考慮針對男士購買化妝品送給人的特點，推出禮券、化妝品禮盒等營銷方式，進一步擴大香港化妝品市場，幫助提振經濟。

在新冠疫情爆發的首年，即2020年，根據日本市場研究公司Intage Holdings的報告顯示，唇膏的銷售額按年下降了69.7%，研究認為主要原因是戴口罩時「蒙著嘴」有關。因應戴口罩的日常，出現了「睫毛膏效應」和「香水效應」。如今值得慶賀的是，口罩令的解除，令到香港彩妝市場重現生機，例如著名化妝品牌莎莎自通關至今，本地生意錄得30%增長。

今年27歲的洪女士說，疫情期間一想到出門要戴口罩，她就沒有化妝的心思了。「即使哪天心血來潮想化妝，我都主要是化眼部。」這三年來，她偶爾會買眉筆、眼線筆，但一支唇膏都沒有買過，因為即使塗了也容易黏在口罩上，十分不便。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、新亞書院副院長莊太量表示，現在即使通關，遊客也沒有恢復到以前的水平。以前本地最高一個月有600萬遊客，一日平均20萬；但是現在周末一般有10多萬，平日大約8萬左右，以平均10萬一日計數，一個月約300萬。「所以如果本地消費市場要恢復到疫情前的狀態，我預計可能要兩年左右。」

口罩 香港 疫情

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