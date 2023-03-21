港復甦漫長 雙拼飯成「窮人恩物」 基層長者1盒吃2餐

五歲女童去年在長洲乘坐外公的電動三輪車期間意外墜地身亡，其外公被判監兩個月、緩刑18個月。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 社會逐漸復常，各行業隨之復甦，有分析認為，經濟好轉下，市民對兩餸飯外賣的需求將會下降；但現實中，小市民仍排隊買兩餸飯，基層人士更要勒緊褲帶生活。在貧窮問題較嚴峻的深水埗，兩餸飯愈開愈多，近期更出現只需15元（港幣，下同，約1.9美元）的雙拼燒味飯，頓成「基層恩物」、「窮人恩物」。

大公報報導，有學者指出，雖然香港與內地已全面通關，但從2月訪港旅客僅恢復至疫情 前約3成，零售數字亦只是恢復至疫情前七、八成，可見全面復甦之路仍然漫長。關注基層的團體表示，疫後基層長者生活最艱難，近期求助個案大增近3成，很多老人家一盒飯分兩餐吃，三餐變兩餐，期望港府可加強支援。

踏入後疫情時代，基層市民生活仍不好過。「三餐改為兩餐、故意購買即將過期食物。」社區組織協會副主任施麗珊表示，通膨重現，基層市民只好節衣縮食，深少埗一帶的平價食肆就成了「救生圈」。

隨著社會復常，食肆生意穩步恢復，部分疫下「客串」經營兩餸飯的店鋪，近月已做回老本行，出售燒味、點心等。根據網民整理出的兩餸飯店地圖，由元州街、福華街、鴨寮街一帶走過去，發現至少有12間兩餸飯店營業；不過記者留意到，早前風靡一時的大閘蟹、蝦類等高價位兩餸飯餸菜，基本上已消失。

近月深水埗一間燒味店仍推出「破底價」15元雙拼燒味飯，即使午市時間已過，仍有不少拄著枴杖的長者光顧。

燒味店職員說，15元雙拼飯自2月推出，平均日售200個，購買的大多數是老人家，他笑言要靠薄利多銷。他說，在深水埗工作多年，看盡基層市民的辛酸。老闆推出平價飯盒，原意是不計成本，幫補基層市民日常開支。

深水埗還有很多售賣兩餸飯的食肆。另一間售20元雙拼燒味飯，職員蔡先生說，雙拼飯推出近3年，一直無加價。曾有客人要求將一盒燒味飯，分開裝在兩個飯盒，估計「他應該是分兩餐食」。

疫情期間百業蕭條 ，食肆加價等於「趕客」。鄧先生經營兩餸飯近4年，他說疫下3年，一直維持1餸31元、兩餸35元的價格，就算食材成本增加，也不敢加價。