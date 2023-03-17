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香港失業率連10降 仍有逾11萬人無業

香港特派員李春／香港17日電
港府公布最就業數據，失業率連續十個月下降，但仍有逾11萬人沒有工作。(Getty Images)
港府公布最就業數據，失業率連續十個月下降，但仍有逾11萬人沒有工作。(Getty Images)

港府公布最就業數據，失業率連續10個月下降，但700萬人的香港仍有逾11萬人沒有工作。同時港府有意停止疫情期間促就業撥款，約9萬人可能失去飯碗。

根據香港政府統計處16日發表的最新勞動人口統計數字，去年12月至今年3月的就業數字中，失業率由上期即去年11月至今年1月的3.4%，跌至今次的3.3%。就業不足率同期亦由1.4%下跌至1.3%。

在最新統計中，主要經濟行業的失業率均見下跌，其中零售業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和保險業。

港府勞工及福利局局長孫玉菡說，失業及就業不足情況繼續改善。隨著經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，香港勞工市場情況在短期內應會進一步改善。

香港失業率降低，但按最新統計，香港總就業人數由366萬多人，下跌至365萬多人，減少了1萬2000人；同期香港總勞動人口也減少1萬4000多人。失業人口減少了2700人，但香港仍有11萬5000多人沒有工作。

再有一個不利消息，是在疫情回落下，香港政府計畫停止撥款予防疫抗疫基金，約9萬人料將失去工作。

在早前疫情中為救就業市場，香港政府先後在「防疫抗疫基金」合共預留近200億港元（約25.4億美元）， 推行3輪創造職位計畫，為不同技能及學歷的人士，於公營及私營機構開設有時限職位。3輪創造職位計畫至今創造約9萬個職位。

港府公務員事務局指出，由於社會已漸漸復常，「防疫抗疫基金」下創造職位計畫已完成使命，政府不擬再撥款繼續此計畫，意味著這9萬人將失去工作。

港府勞工處說，將於3月30日在香港會議展覽中心舉辦「開拓新機遇招聘會暨大灣區青年就業計劃招聘博覽」，將有超過50個僱主參與，提供本地及大灣區內地城市不同的職位空缺，適合大專畢業生及不同背景的求職人士。

香港 就業 疫情

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