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2月146萬人次訪港 3年來首次單月破百萬 回復疫前26%

香港新聞組／香港16日電
香港2月訪客146萬人次，是3年來首次單月破百萬，內地客占七成，但仍低於疫情前。（中通社資料照片）
香港2月訪客146萬人次，是3年來首次單月破百萬，內地客占七成，但仍低於疫情前。（中通社資料照片）

香港與外地及內地恢復通關後，據旅遊發展局數字，香港2月訪港旅客達146萬人次，較1月激增2倍，更是2020年2月以來首次突破100萬人次，但仍只達疫情前疫前同期26%水平，其中內地客占七成半。旅議會主席徐王美倫昨回應稱有信心繼續增長，又料隨著生意恢復穩定，期待未來3個月業界人手明顯改善。

香港電台報導，2月訪港的旅客中，內地旅客增幅顯著，由1月的28萬人次激增至110萬人次；非內地旅客也由22萬人次增至35萬人次，主要來自東南亞

在疫情爆發3年後，香港與內地1月初恢復通關，大批內地旅客陸續赴港，明顯為本地酒店及高端消費品市場帶來生機。

另據明報報導，港府早前啟動「你好，香港！」大型宣傳活動向海外及內地旅客派發50萬張免費機票，其中4.7萬張由旅議會向旅行社分發。徐王美倫表示當中3萬張為入境機票，其餘1.7萬張對象為香港市民及大灣區居民，是出境機票，詳情今日交代。

報導稱，據旅發局數字，上月訪港旅客初步數字約146萬人次，當中內地旅客近111萬人次，占入境人數逾七成半。2月入境總旅客較前一個月多1.9倍，較2019年12月，即爆疫前319萬人次相比，仍差五成半，若與2019年2月比較更相差74%。徐王美倫希望可盡快重返疫前的旅客人數，有信心繼續增長。

報導說，旅遊業議會去年底推出「企業對企業」（B2B）網上旅遊資源平台「旅淘」，昨舉行啟動禮，旅遊業界或相關機構在登記後可於平台尋找合適商務夥伴、參與推廣、投放廣告及上載旅遊產品或服務。徐王美倫期望「旅淘」可促進業界合作，今年首季起已接觸200多個企業或機構，包括旅行社、境外旅遊局、餐飲機構等，近一半已登記為會員。

報導指出，高鐵方面，港鐵11日起恢復往汕頭、潮汕等14個長途站的列車服務，開通首日已有5個赴潮汕高鐵團出發。

香港 疫情 東南亞

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