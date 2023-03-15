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「裕澤香江」論壇3·24登場 有助推動家族辦公室發展

香港新聞組／香港15日電
「裕澤香江」高峰論壇將於3月24日在香港舉辦。（網頁截圖）
「裕澤香江」高峰論壇將於3月24日在香港舉辦。（網頁截圖）

香港政府將舉辦「裕澤香江」高峰論壇，作為推動香港資產及財富管理業發展及吸引更多家族辦公室來港的重點項目。財經事務及庫務局局長許正宇15日發表網誌指，高峰論壇定於3月24日舉辦，選址於香港故宮文化博物館

文匯報報導，許正宇指出，論壇內容涵蓋科技賦能、文藝交流、綠色轉型及慈善傳承四大主題，一方面配合家族辦公室選址落戶的全面需求，另一方面展示香港作為國際金融中心以外多元優越的全面優勢。論壇的主要參與者將包括約100家來自全球的家族決策人及他們的專業團隊。

報導指出，香港政府將通過論壇與參加的環球家族決策人建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會。此外，香港本地很多具備全球影響力的家族辦公室及行業翹楚，亦將參與論壇與環球夥伴共議合作機會，進一步提升香港作為家族辦公室樞紐的地位。

許正宇提到，特區政府正密鑼緊鼓準備於論壇當日發表《有關推動家族辦公室在港發展的政策宣言》，以展示香港為環球家族辦公室配置財富、推動積極影響所提供的獨有機會。除了論壇外，特區政府亦將於前後數天為參與者提供多項活動，例如博物館、藝術展覽、畫廊與拍賣導賞、景點觀光及體驗安排、遠足導覽及佳餚美饌等，供參加者選擇。

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