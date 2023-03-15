前教友憶述經歷…攝理教會恐臥底潛入 曾令銷毀筆記

葉萱（Maple Yip）曾為攝理教的「信仰明星」，更改名為「鄭秀晶」，以報道攝理教的故事。（視頻截圖）

南韓攝理教 教主鄭明析，多年來捲入多宗涉嫌性侵女教友的案件，當中包括香港 人葉萱（Maple）。葉萱去年於南韓出席記者會，公開指控鄭明析。而多名不同時期加入攝理教的前教徒也親述加入教會的經歷，揭開攝理教過去20多年如何在香港傳教。其中一教徒稱，教會唯恐臥底潛入，也怕家人發現，曾令銷毀筆記；也有女教徒被要求拍攝正裝照，可幸並非性感照。

香港01報導，已脫離攝理教逾一年的A小姐憶述，當初入教的契機，是被兩名自稱是大學生的女生搭訕，請她幫忙做問卷調查。雖然教會在街上找人搭訕，但在篩選過程卻很嚴謹。A小姐解釋指，他們擔心有臥底潛入教會，認為基督教徒會有目的地潛入，破壞教會。教會成員在通訊軟件與A小姐聊天，又約她見面，確定她接受傳道後，才在餐廳「上課」。

A小姐「上課」四個月後，才獲邀參加正式教會聚會，並終獲告知加入的是攝理教。

教會又禁止教友上網搜索關於教會的新聞，理由是太多外界中傷和抨擊。 A小姐指，教會會提醒教友，在家聆聽神的「話語」要戴耳機，不要留下紀錄，鄭明析的照片更可說是禁品。

A小姐說，曾有教友被家人發現信奉攝理教，教會要臨時改聚會地點。A小姐形容那段時間是「危險時期」，教會比平時更敏感：「他們說要銷毀所有抄下過的『話語』，要把所有『危險品』，書、筆記交出，不可私藏。」

前教友B小姐同樣在學生時期，被人以問卷調查接近，從而加入教會。她引述教會，指《聖經》經歷舊約、新約之後，進入「成約」時代，與神的關係就似新娘和新郎。

A小姐和B小姐都說，攝理教在香港傳教的對象多數是中學和大學生，教友不乏專業人士，包括律師、醫生、大學老師。B小姐指，攝理教在各大學都有舉辦聚會，估計每間大學都有十多名信徒。二人又指，教會會以「信仰明星」作宣傳，包括當時已經到南韓的香港教徒葉萱（Maple）。

發現自己出現情緒問題的A小姐，去年決意離教，卻發現葉萱受性侵的經歷，她坦言當時感到震驚，搜尋過關於攝理教及異端操控信徒的資料後，終認清教會的真面目。