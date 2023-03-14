奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

馬來西亞華裔女演員楊紫瓊 憑電影 「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），奪得奧斯卡金像獎最佳女主角獎，楊紫瓊在台上發表得獎感言時，感謝讓她開啟演藝事業的香港 ，成就今日的她。此外，她早年在香港影壇發展時也有在香港買樓，如今該豪宅市值約7500萬元（港元，下同，約956萬美元） ，比起她當年買入時足足升值了12倍。

綜合媒體報導，現年60歲的楊紫瓊，1980年代到香港影壇發展，憑電影「媽的多重宇宙」在第95屆奧斯卡金像獎奪「最佳女主角」兼首名奧斯卡華人影后殊榮，成為影壇焦點。有香港學者表示，楊紫瓊的成功為香港電影及青年帶來巨大鼓舞。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱讚楊紫瓊是實至名歸，同時「也彰顯香港演員和香港電影圈的實力」。香港電影發展局主席王英偉則指楊紫瓊在香港的發展是她演藝生涯重要時期，香港是她重要的踏腳石。

據悉，在馬來西亞出生的楊紫瓊除了在大馬有投資物業外，早年在香港影壇發展時也有在香港買樓。資料顯示，楊紫瓊於1992年以620萬元買入一個位於山頂的瑞燕大廈（Vivian Court）高層單位，該單位實用面積約1910平方呎，31年來持有至今，現時市值逾7500萬元，升值了12倍。

位於山頂加列山道的瑞燕大廈樓齡高達62年，屋苑一共有23個單位。據悉，瑞燕大廈深受政客和名人歡迎，前食物及衛生局局長周一嶽亦於同層持有一個單位，而英皇高層霍汶希（Mani）亦於2017年以破紀錄式7280萬元，買入一個2301平方呎的低層豪宅單位。楊紫瓊於1992年以620萬元買入一個位於山頂的瑞燕大廈（Vivian Court）高層單位。

另外，有指楊紫瓊曾投資家鄉大馬的物業，一度打算聯同吉隆坡一個財團投資逾2000萬馬幣（約445萬美元）發展檳城新關仔角一豪宅項目Millennium Tower，但最終未有參與投資，不過據悉楊紫瓊曾購入兩個複式單位，面積由5880平方呎起。