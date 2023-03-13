丁薛祥掌港澳事務？ 港區人大：誰主管 中央政策都不變

全國人大會議昨天上午選出國務院 4位副總理、5位國務委員及部長等，港區人大代表團新聞發言人陳勇表示，新上任的副總理中，港人較熟悉的是當選國務院副總理的丁薛祥，他曾陪同國家主席習近平到香港 視察，也參與過人大貴州團對香港國安法的討論。

綜合香港電台、明報報導，被問到丁薛祥會否取代前副總理、現任國家副主席韓正，主管港澳事務，港區人大代表團團長馬逢國說，不論哪個官員主管港澳事務，中央對香港政策不會有大改變，都會高度關注及聚焦特區事務，給予多方面政策支持，希望發揮好香港的功能。

他又指，丁薛祥過往曾任職多個重要職務，包括出任中央辦公廳主任，對政府的工作有全方位涉獵。 港區人大代表團副團長吳秋北就表示，中央領導的風格各有不同，但對香港一國兩制的重視、希望香港發展得更好的初心，一直貫徹。

對於有傳媒報導，兩會 後或公布港澳辦會升格，馬逢國說不宜評論傳言，相信中央的政策是與時俱進，如果針對香港未來發展而有需要調整政策，就會向好的方面調整。他說中央對港政策不存在強硬或懷柔，是視乎是否對香港好，該果斷時就會果斷。

吳秋北則表示，自從時任全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，港澳辦已升格，認為中央一向由政治局常委領導的小組專責香港事務已顯示黨中央對港重視。