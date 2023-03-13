我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

丁薛祥掌港澳事務？ 港區人大：誰主管 中央政策都不變

香港新聞組／香港13日電

全國人大會議昨天上午選出國務院4位副總理、5位國務委員及部長等，港區人大代表團新聞發言人陳勇表示，新上任的副總理中，港人較熟悉的是當選國務院副總理的丁薛祥，他曾陪同國家主席習近平到香港視察，也參與過人大貴州團對香港國安法的討論。

綜合香港電台、明報報導，被問到丁薛祥會否取代前副總理、現任國家副主席韓正，主管港澳事務，港區人大代表團團長馬逢國說，不論哪個官員主管港澳事務，中央對香港政策不會有大改變，都會高度關注及聚焦特區事務，給予多方面政策支持，希望發揮好香港的功能。 

他又指，丁薛祥過往曾任職多個重要職務，包括出任中央辦公廳主任，對政府的工作有全方位涉獵。 港區人大代表團副團長吳秋北就表示，中央領導的風格各有不同，但對香港一國兩制的重視、希望香港發展得更好的初心，一直貫徹。 

對於有傳媒報導，兩會後或公布港澳辦會升格，馬逢國說不宜評論傳言，相信中央的政策是與時俱進，如果針對香港未來發展而有需要調整政策，就會向好的方面調整。他說中央對港政策不存在強硬或懷柔，是視乎是否對香港好，該果斷時就會果斷。

吳秋北則表示，自從時任全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，港澳辦已升格，認為中央一向由政治局常委領導的小組專責香港事務已顯示黨中央對港重視。

香港 國務院 兩會

上一則

一頭黑長髮… 人民日報AI主播亮相 網：康熙年間的技術？

下一則

捐款1100萬給母校未兌現 被告上法庭 吳幽：一定認帳

延伸閱讀

中防長李尚福列第1國務委員 港媒：讓美國看著辦

中防長李尚福列第1國務委員 港媒：讓美國看著辦
中國國務院換血 內外多重挑戰大

中國國務院換血 內外多重挑戰大
丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中獲選中國新一任副總理

丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中獲選中國新一任副總理
拒交香港支聯會資料 鄒幸彤判4.5月放棄保釋

拒交香港支聯會資料 鄒幸彤判4.5月放棄保釋

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。媒體還曬出她年輕時的照片。（取材自快科技）

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

2023-03-06 04:00
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
中國人大會議，李克強5日作政府工作報告。（新華社）

寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議

2023-03-06 01:16

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散