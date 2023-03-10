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安以軒夫陳榮煉涉洗錢 法庭哽咽求開釋

香港新聞組／香港9日電
安以軒(右)的老公陳榮煉(左)強調德晉集團不是黑社會。（圖：安以軒工作室提供）
安以軒(右)的老公陳榮煉(左)強調德晉集團不是黑社會。（圖：安以軒工作室提供）

台灣女星安以軒老公、前澳門德晉集團主席陳榮煉去年1月涉嫌不法賭博案遭逮捕，共被控了83項刑事罪，8日在結案陳詞中，語帶哽咽提及90歲父親躲起來偷哭，兩個三歲不到的兒女也總詢問他的事情，更強調德晉不是黑社會也沒有違法，更積極做公益，求法官做出公正裁決無罪開釋。

澳門日報報導，陳榮煉在8日結案陳詞中，身著灰色西裝出庭，不同於第一次開庭保持沉默，他搬出德晉對社會的貢獻並且替員工求情，強調德晉並非「黑社會」。本案將於4月21日宣判。

陳榮煉說，德晉由一間默默無名、到幾十個員工的企業，十幾年間如果講澳門博彩對澳門經濟的貢獻，其中一定有德晉付出的努力，都致力於公益活動，「控訴我和員工是犯罪集團、黑社會，我本人不認同」。

陳榮煉提起自己的家人時語帶哽咽，他聽家人說，90歲的父親躲起來流淚，兩個年幼的兒女問媽媽安以軒，爸爸去哪裡了？他希望法官明白德晉不是犯罪集團，希望法官能查明真相，作出公正裁決，無罪開釋他及其員工，讓他們和家人重返正常生活，繼續為國家、為社會做公益。 

初級法院合議庭主席林炳輝宣布宣判日期後，陳榮煉被獄警帶離法庭，期間他只望向旁聽席一眼，沒有和聽審的家人交流。幾名家人則在庭外等候陳榮煉，安以軒在事件爆發就沒有再公開露面。

澳門

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