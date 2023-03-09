攝理教主3年性侵17次 港女蒐證獻身 曝光97分鐘音檔

香港受害者葉萱，指控遭韓國攝理教主鄭明析性侵。（視頻截圖）

隨著Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」開播，全球對南韓攝理教 教主鄭明析性侵 案的關注愈來愈高。7日案件第4次開庭，香港 受害者葉萱的前男友A男以證人身分出席，揭發前女友為搜集證據，硬著頭皮犧牲被鄭明析再性侵一次，長達97分鐘的錄音檔，成為關鍵證物。

香港01報導，A男作供稱，二人從2021年5月開始交往，他聲稱清楚知道前女友被性侵的細節。A男在庭上表示葉萱共4次遭鄭明析侵犯，第一次在車輛內，第二次則是她與另一教會姐姐前往探望鄭明析後發生，估計是葉萱在紀錄片提及的「青瓦屋」。A男講到鄭明析不但趁葉萱在更衣室更衣時，以防止乳癌藉口對她上下其手，還不顧他人在場當眾性侵她。

從2018至2021年間，葉萱共遭到17次侵犯，每次鄭明析都會對女方說「妳得救了」，而當時被洗腦嚴重的葉萱更會向教主道謝；葉萱前男友擔心她再遭侵犯，因而提議她錄音。

報導指出，最後一次性侵發生於葉萱打算逃離到香港前，當時正在非洲服役的A男表示，知道前女友要與鄭明析道別，擔心有事發生提議她錄音並講到，「如果被鄭總長性犯的話請錄音…如果不把那一瞬間作為證據留下，以後就無法證明或舉報受害事實。」

沒想到鄭明析的確再一次獸性大發，對葉萱再次進行性侵，因而錄得了一段長達1小時37分鐘的錄音，並送由A男提交給警方做證物，亦即是紀錄片中公開，鄭明析提及「我好像高潮50次了」的驚人錄音。

另據媒體報導，葉萱更被指出當時會說服其他女信徒接受鄭明析的狼行，有時甚至目睹整個過程，如今良心受到苛責的她，決定全盤托出讓鄭明析受到法律制裁，她也透露當初因為在學校遭排擠，加上父母感情失和，無人能傾訴情緒的狀況下，便加入「攝理教」，接著在鄭明析「召見」下慘遭性侵，如今提到這段不堪回憶當下泣不成聲。

據悉，鄭明析於去年10月4日因涉嫌強姦以及性騷擾被捕，拘留期將於4月28日屆滿。早前檢察總長已表明會對全力加快進行公審，讓鄭明析遭受到嚴重處罰，下次開庭日期將為3月21日。