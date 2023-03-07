中共政治局常委趙樂際參加港澳團審議 強調一國兩制

中共中央政治局常委趙樂際，7日分別參加全國人大香港、澳門代表團審議。 （視頻截圖）

中共 中央政治局常委趙樂際7日分別參加人大香港 、澳門 代表團審議；他表示過去五年，「一國兩制」實踐取得一系列突破性進展、標誌性成果，強調港澳要積極融入國家發展大局，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，努力開創港澳繁榮發展新局面。

據央視報導，7日上午，趙樂際分別參加十四屆大陸全國人大一次會議香港、澳門代表團審議，另中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇，和中共中央政治局常委、中央辦公廳主任丁薛祥，也分別到所在的青海、遼寧人大代表團，與代表一同審議。

據央視報導，趙樂際表示，過去5年，「一國兩制」實踐取得一系列突破性進展、標誌性成果，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，港澳保持長期穩定發展良好態勢。

趙樂際強調，香港、澳門要積極融入國家發展大局，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，努力開創港澳繁榮發展新局面。他說，中共中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位；支持澳門推動經濟適度多元發展，促進橫琴粵澳深度合作區建設。

趙樂際說，港澳人大代表要認真履職盡責，堅定支持行政長官和特別行政區政府依法施政，帶頭維護特別行政區憲制秩序、法治秩序，匯聚愛國愛港、愛國愛澳的強大力量。

蔡奇、丁薛祥兩人在所在的代表團，都提到要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。蔡奇還說，要更加自覺地在思想上政治上行動上，和以中共總書記習近平為核心的中共中央保持高度一致，丁薛祥則提到，完全贊成大陸國務院總理李克強所作的政府工作報告和立法法修正草案。