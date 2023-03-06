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遭梁振英控誹謗 港理大前助理教授鍾劍華1.2萬美元和解

香港新聞組／香港6日電
梁振英控理大前助理教授鍾劍華誹謗，鍾5日發出澄清啟事、付10萬港元和解金，換取梁振英不追究。（取材自維基百科）
梁振英控理大前助理教授鍾劍華誹謗，鍾5日發出澄清啟事、付10萬港元和解金，換取梁振英不追究。（取材自維基百科）

全國政協副主席、前香港特首梁振英控告理大前助理教授鍾劍華誹謗，案件原定今年8月開審，鍾劍華5日發出澄清啟事，並支付10萬港元（約1.2萬美元）和解金；啟事續稱，梁振英接受澄清，經雙方同意，該民事訴訟已撤銷。

綜合香港01、明報報導，已離開香港的鍾劍華在社交平台貼文，題為「一個澄清」，指是就2018年的那件事作的一個「澄清」，更特別強調只是「澄清」，又指其他的遲些再說。貼文附有澄清啟示，當中鍾劍華指將涉事文章撤回，「保證不會以任何方式於任何平台再次發表與2012年2月之小桃園飯局及2013年8月之天水圍暴力事件有關之論點」，又指梁振英接受其澄清，經雙方同意後，針對他的民事訴訟已撤銷。

而梁振英亦在社交平台發文，指近日鍾劍華通過律師表示，願公開聲明指文章引述的時間和人物等基本事實有誤，有可能令讀者誤解梁本人為黑社會成員或和黑社會有關係，並聲明將涉事文章撤回，保證不會以任何方式於任何平台再次發表，並向他支付10萬港元和解金。

他的貼文也有附上鍾劍華聲明，指其代表律師確認收到鍾劍華的上述和解金，及另外一筆訟費賠償。

梁振英控理大前助理教授鍾劍華誹謗，鍾5日發出澄清啟事、付10萬港元和解金，換取梁...
梁振英控理大前助理教授鍾劍華誹謗，鍾5日發出澄清啟事、付10萬港元和解金，換取梁振英不追究。（中新社資料照片）

梁振英指鍾劍華於2018年8月11日發表的文章，指他涉黑，並於兩周後入稟法庭告鍾劍華誹謗。

鍾劍華2018年在社交平台發文〈五年前的這件事與梁振英的紅線論〉，提及2012年梁振英當選特首後不久發生「小桃園飯局」事件；文中又提到2013年梁以特首身分到天水圍出席諮詢會，場外發生疑涉「江湖人士」毆打示威者事件，文章被「立場新聞」轉載。

鍾昨在啟事中承認，小桃園飯局發生時間在梁當選特首前而非當選後；又承認文章未有提及2013年天水圍事件後，港府曾數次聲明反對暴力。

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