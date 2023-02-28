港人BNO申請暴跌 移英生活大不易 視頻倡後悔可返港

近期BNO愈來愈無人問津，去年第三季英國共收到1.01萬份香港BNO簽證申請，按季跌44%。（中央社）

近年頻頻傳出港人移居英國 後生活不如意的消息，早前更發生輕生事件，令移英港人的心理健康問題備受關注，亦有移英港人未能適應當地生活而回流香港 。

大公報報導，近日有視頻頻道發布短片，片中移英又返港的女嘉賓直言英國生活大不易，更表示有人因「被洗腦」不願考慮退路，令自己壓力爆煲。頻道主建議觀眾「好草不怕回頭吃」，移英港人可以想想退路和回頭路，不要成為別人的「人血饅頭」。

視頻網站頻道「Chong San沖先生」近日發布短片「移英須知：好草不怕回頭吃，揭露英國的人血饅頭」。片中投稿的女嘉賓一再提醒觀眾移民 非易事，個人財政上的壓力、適應當地環境的壓力、旁人給予的壓力，一連串的憂慮下可謂「前無去路、後有追兵」。她認為，如今有不少在英港人因為傳媒的渲染、製造恐懼而覺得不可以再回香港，這是非常極端的思想。

女嘉賓憶述自己當時移民花費大量金錢，又沒有工作，之後家人患病，內外壓力情況下得了抑鬱症。她找了好幾份兼職後，最終也決定回港。

她說英國政府其實也是吃著本國中產和窮人的「人血饅頭」。英國房價高企，生活成本高昂，本地人根本無法買樓，而租樓開支亦水漲船高。

視頻引起不少網民共鳴。網民J Ho表示，有些因2019年而「忽忽地」移民的年輕人，真的被人或自己嚇自己才來這裡，根本無必要與香港切斷關係，因為香港始終是自己的地方。網民FYS Meteorite直言，回流一定要改變思想，香港沒變過，是中國一部分，住這裡的大部分是中國香港人，我們愛國愛港，以香港為家。網民sio tang認為，移民前一定要想清想楚。未來的日子，正是中國崛起的黃金時代，不要誤信傳媒對中國的汙名化。

此外，據英國國家統計處公布的資料顯示，去年第三季英國共收到1.01萬份香港BNO簽證的申請，按季跌44%，為政策實施以來最少的季度申請。截至去年第三季，英國已收到15.06萬份申請，當中約98%的申請已獲批准。而英國政府曾經估計，計畫推出後首五年會收到約32萬份香港BNO簽證的申請。