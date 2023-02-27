我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

傳前夫家吸血數千萬 蔡天鳳省稅金89萬借名買樓種禍根

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港名媛蔡天鳳早年與鄺姓前夫結婚，出資6000萬港元左右（約逾764.5萬美元）購買何文田加多利山的嘉道理道豪宅，供前夫一家人居住，據悉，當年為了節省700多萬港元（約逾89.1萬美元）巨額印花稅，以鄺父名義購入單位。她去年底打算出售物業套現，疑因此招來殺身之禍。

綜合香港經濟日報、大公報報導，現時蔡天鳳的物業市值約6800萬港元，警方指出，去年底蔡女有意出售該豪宅業套現，但鄺家反應極大，有意霸占物業，最終因而動殺機。 

據悉死者蔡天鳳出身富裕家庭，父母在內地經營工程生意。她15歲讀書時認識前夫鄺港智，18歲結婚生子，婚後約三年因性格不合而離婚。離婚後蔡天鳳仍對前夫一家照顧有加，更於三年多前以6060萬港元購入何文田嘉道理道豪宅低層單位，由前家翁鄺球名下持有至今。

蔡天鳳還聘請前大伯鄺港傑當私人司機，惟鄺家長年債台高築，更早有犯罪前科。鄺家被指長期貪得無厭如「吸血鬼」，向蔡天鳳先後索取數千萬港元。

至於蔡天鳳的龐大遺產如何繼承成為下一個問題。港媒引述香港律師稱，蔡離異後與譚仔太子爺共諧連理，但雙方並沒有註冊，現任配偶並無合法繼承財產的資格。至於涉嫌謀殺的前夫及其父親也都會被剔除受益人名單之外。

香港大律師陸偉雄表示，若一名女子突然身故後遺下大量遺產，而她並沒有就財產預先留下遺囑，其遺產的法定繼承人順位分別為配偶、子女、父母、兄弟姊妹及其他受養人。但以女死者的情況，若與現任丈夫未有正式註冊，便不成為合法繼承人，另按英國普通法中合法承繼不成文原則，若受益人以非法手段取得遺產，法官或遺囑執行人可將其剔出名單外。

陸偉雄表示，女死者財產生前為節省樓宇印花稅，掛名前夫的父親名下，如今她死後變相不能成功其遺產名下物業。但遺囑執行人可以遞狀高等法院，以前夫的父親與死者生前締結信託關係後，對方拒絕執行收回物業命令為由，要求收回單位，只要能夠舉證無論由出資、所有物業相關稅項以至管理費皆由死者支付，法院便可以裁定物業由女死者持有。

蔡天鳳 香港 英國

上一則

旅美熊貓樂樂 初判心臟病變亡 中方拚讓丫丫提早回家

下一則

「證明你媽是你媽」長春85歲婦困境掀熱議

延伸閱讀

好萊塢傳奇製片人豪宅變身美術館 展物獨一無二

好萊塢傳奇製片人豪宅變身美術館 展物獨一無二
香港名媛碎屍案 前夫攜400萬財物潛逃前落網

香港名媛碎屍案 前夫攜400萬財物潛逃前落網
港名媛蔡天鳳遭碎屍 上億遺產成下一個關注焦點

港名媛蔡天鳳遭碎屍 上億遺產成下一個關注焦點
港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知