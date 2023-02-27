傳前夫家吸血數千萬 蔡天鳳省稅金89萬借名買樓種禍根

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 名媛蔡天鳳 早年與鄺姓前夫結婚，出資6000萬港元左右（約逾764.5萬美元）購買何文田加多利山的嘉道理道豪宅，供前夫一家人居住，據悉，當年為了節省700多萬港元（約逾89.1萬美元）巨額印花稅，以鄺父名義購入單位。她去年底打算出售物業套現，疑因此招來殺身之禍。

綜合香港經濟日報、大公報報導，現時蔡天鳳的物業市值約6800萬港元，警方指出，去年底蔡女有意出售該豪宅業套現，但鄺家反應極大，有意霸占物業，最終因而動殺機。

據悉死者蔡天鳳出身富裕家庭，父母在內地經營工程生意。她15歲讀書時認識前夫鄺港智，18歲結婚生子，婚後約三年因性格不合而離婚。離婚後蔡天鳳仍對前夫一家照顧有加，更於三年多前以6060萬港元購入何文田嘉道理道豪宅低層單位，由前家翁鄺球名下持有至今。

蔡天鳳還聘請前大伯鄺港傑當私人司機，惟鄺家長年債台高築，更早有犯罪前科。鄺家被指長期貪得無厭如「吸血鬼」，向蔡天鳳先後索取數千萬港元。

至於蔡天鳳的龐大遺產如何繼承成為下一個問題。港媒引述香港律師稱，蔡離異後與譚仔太子爺共諧連理，但雙方並沒有註冊，現任配偶並無合法繼承財產的資格。至於涉嫌謀殺的前夫及其父親也都會被剔除受益人名單之外。

香港大律師陸偉雄表示，若一名女子突然身故後遺下大量遺產，而她並沒有就財產預先留下遺囑，其遺產的法定繼承人順位分別為配偶、子女、父母、兄弟姊妹及其他受養人。但以女死者的情況，若與現任丈夫未有正式註冊，便不成為合法繼承人，另按英國 普通法中合法承繼不成文原則，若受益人以非法手段取得遺產，法官或遺囑執行人可將其剔出名單外。

陸偉雄表示，女死者財產生前為節省樓宇印花稅，掛名前夫的父親名下，如今她死後變相不能成功其遺產名下物業。但遺囑執行人可以遞狀高等法院，以前夫的父親與死者生前締結信託關係後，對方拒絕執行收回物業命令為由，要求收回單位，只要能夠舉證無論由出資、所有物業相關稅項以至管理費皆由死者支付，法院便可以裁定物業由女死者持有。