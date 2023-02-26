港名媛蔡天鳳遭碎屍 現任夫家「譚仔米線」也引發關注
香港名媛蔡天鳳遭前夫一家殺害碎屍一事引發香港極大震撼。共同引發關注的還有蔡天鳳的現任夫家，蔡的公公是譚仔米線創始人之一「五哥」譚澤均。
上觀新聞報導，譚氏家族祖籍湖南，譚仔米線由譚氏家族兄弟創辦，至今已有27年歷史。2008年，譚氏分家，「五哥」譚澤均繼續沿用「譚仔雲南米線」，「三哥」則自立門戶創「譚仔三哥米線」。
2017年，「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」先後被日本企業東利多斥資21.1億元港幣收購，並於2021年10月整合為譚仔國際在港上市。
據譚仔國際的招股書顯示，截止2021年9月，譚仔國際共營運餐廳156家，其中香港地區150家，並已經進軍中國和新加坡。根據2020年餐廳數目計，譚仔國際位居香港亞洲粉麵專門店榜首，占市場份額的六成。2020年，譚仔國際共賣出3073萬碗米線，營業額在15到20億港元之間。
今年2月14日，譚仔國際發布最新業績報告顯示，2022年前三季度，譚仔國際營收為19.31億港元，淨利潤為1.11億港元，同比下降39.3%。截止2月24日周末休市前，譚仔國際港股報價2.28港元，總市值為30.57億元。
此外，「五哥」譚澤均還多次投資房地產。包括2009年，其和「四姐」譚豔萍以2340萬港元在香港荃灣路圍德買下一間鋪面，並在2019年以6900萬港元賣出，升值近兩倍。2018年，他以1.68億港元在九龍塘又一村買下一幢帶花園的洋房。
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