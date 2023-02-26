港名媛蔡天鳳遭碎屍 現任夫家「譚仔米線」也引發關注

香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（取材自蔡天鳳臉書）

香港 名媛蔡天鳳 遭前夫一家殺害碎屍一事引發香港極大震撼。共同引發關注的還有蔡天鳳的現任夫家，蔡的公公是譚仔米線創始人之一「五哥」譚澤均。

上觀新聞報導，譚氏家族祖籍湖南，譚仔米線由譚氏家族兄弟創辦，至今已有27年歷史。2008年，譚氏分家，「五哥」譚澤均繼續沿用「譚仔雲南米線」，「三哥」則自立門戶創「譚仔三哥米線」。

2017年，「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」先後被日本企業東利多斥資21.1億元港幣收購，並於2021年10月整合為譚仔國際在港上市。

據譚仔國際的招股書顯示，截止2021年9月，譚仔國際共營運餐廳156家，其中香港地區150家，並已經進軍中國和新加坡 。根據2020年餐廳數目計，譚仔國際位居香港亞洲粉麵專門店榜首，占市場份額的六成。2020年，譚仔國際共賣出3073萬碗米線，營業額在15到20億港元之間。

今年2月14日，譚仔國際發布最新業績報告顯示，2022年前三季度，譚仔國際營收為19.31億港元，淨利潤為1.11億港元，同比下降39.3%。截止2月24日周末休市前，譚仔國際港股報價2.28港元，總市值為30.57億元。