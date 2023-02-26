香港名媛碎屍案 前夫攜400萬財物潛逃前落網

香港警方25日下午在將軍澳華人永遠墳場進行搜證，並派出飛虎隊的「水鬼隊」於墳場內的儲水池試圖撈取蔡天鳳（圖）屍塊。（取材自蔡天鳳Instagram）

香港 28歲名媛兼女模、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳 前日被揭發遭碎屍煲湯案，昨日案情有所突破，蔡天鳳前夫在準備離境時，遭警方逮捕，案件所涉重要嫌犯以及作案過程，亦遭更多揭露。據悉死者早前欲出售她出資購入供前夫一家居住的何文田加多利山豪宅，引起前夫一家不滿。

綜合港媒報導，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方收到情報指出，蔡女28歲前夫鄺港智昨日下午原擬從東涌乘坐走私快艇 （俗稱「大飛」）離境，而在碼頭埋伏，於候船期間將其拘捕。警方在他身上檢獲50萬元現金（港元，下同，約6萬3700美元）及數隻百達翡麗（柏德菲臘）名表，價值400多萬元。至此被捕已有四人，全係鄺姓前夫一家，包含前公婆、前夫胞兄以及前夫。

鄺港智被押返紅磡警署後表示不適，昨傍晚被黑布蒙頭、腰纏鐵鏈押至伊利沙伯醫院。至於被捕的死者前公公鄺球、前婆婆李瑞香及前大伯鄺港傑則仍被扣查，當中鄺球及鄺港傑被控一項謀殺罪，李瑞香被控一項妨礙司法公正罪，案件明日在九龍城裁判法院提堂。

香港警方認為，死者前夫連同父親和兄長有參與殺害死者，犯案動機涉及金錢。至於被捕的死者前夫母親，警方相信她對案件知情，但是仍在調查其是否犯案。

昨凌晨3時許，警方從肢解現場大埔龍尾村村屋單位搬走懷疑藏有死者殘肢的雪櫃及其他證物。據了解，死者腰以下肢體全部置於雪櫃內，大腿肉被削去，小腿肉完整。另外，前晚10時許，鑑證科人員搬走兩大煲涉混有人體組織的湯，據悉該兩煲湯差一兩吋便溢滿，混有其他材料。

大批警員昨到將軍澳華人永遠墳場搜尋，並有港警精銳特別任務連（綽號「飛虎隊」）「水鬼隊」參與搜索，但死者頭顱及殘肢仍未尋回。

據了解，蔡早年與鄺港智離婚，與現任丈夫未有正式註冊，鄺港智無業，一家近年主要依賴蔡天鳳接濟生活。此案導火線是蔡天鳳原擬出售自己2019年斥資7280萬購買供前夫一家居住的房子，不過該房屋是借名登記在前公公翁鄺球名下，雙方有所爭執，觸怒對方。蔡的生前好友表示，鄺球性格暴躁，曾揚言「（如果）你賣樓、沒安置我們，我就殺你」。

公開資料顯示，這是香港10年來第三起碎屍案件，此前有2013年的大角咀肢解父母案，另有2017年的劏房碎屍案。