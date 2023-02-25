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港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

港名媛蔡天鳳遭碎屍 上億遺產成下一個關注焦點

記者陳言喬／綜合報導
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一個處理焦點。（取材自臉書）
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一個處理焦點。（取材自臉書）

香港時裝界名媛蔡天鳳（Abby）遭碎屍案，她的龐大遺產如何繼承成為下一個問題。港媒引述香港律師稱，Abby離異後與譚仔太子爺共結連理，但雙方並沒有註冊，現任配偶並無合法繼承財產的資格。至於涉嫌謀殺的前夫及其父親也都會被剔除受益人名單之外。

星島網引述律師陸偉雄表示，若一名女子突然身故後遺下大量遺產，而她並沒有就財產預先留下遺囑，其遺產的法定繼承人順位分別為配偶、子女、父母、兄弟姊妹及其他受養人。但以蔡天鳳的情況，若與現任丈夫未有正式註冊，便不成為合法繼承人，另按英國普通法中合法承繼不成文原則，若受益人以非法手段取得遺產，法官或遺囑執行人可將其剔出名單外。

據報導，陸偉雄表示，蔡天鳳財產生前為節省樓宇印花稅，出資買入加多利山嘉道理道豪宅，掛名前夫的父親名下，如今她死後變相不能成功其遺產名下物業。但遺囑執行人可以遞狀高等法院，以前夫的父親與蔡天鳳生前締結信托關係後，對方拒絕執行收回物業命令為由，要求收回單位，只要能夠舉證無論由出資、所有物業相關稅項以至管理費皆由蔡天鳳支付，法院便可以裁定物業由蔡天鳳持有。

不過知名網紅律師巴毛表示，「殺人的人都不會預設自己被發現」，他認為前夫一家人或許原本想的應該是由蔡天鳳跟前夫的小孩繼承遺產，但因為小孩還小，所以由前夫跟公婆實際使用財產。

蔡天鳳 香港 英國

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