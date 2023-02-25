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港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 前夫一家4人被捕

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蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

記者陳建嘉／即時報導
蔡天鳳遭殺害，好友豹太痛心揭內幕。（取材自IG）
蔡天鳳遭殺害，好友豹太痛心揭內幕。（取材自IG）

譚仔米線「太子爺」Chris妻子、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi疑遭前夫一家謀財害命，將其殺害後肢解並烹煮其遺體，手段殘忍，震驚社會，好友豹太也出面爆料，提到蔡天鳳和前夫離婚後仍相處融洽，更讓前夫一家住進豪宅，更說蔡天鳳為人善良，卻被痛下毒手，讓她直呼「好恐怖，全家都處心積慮」。

港媒報導，豹太知道蔡天鳳後來與譚家太子爺Chris再婚，卻與前夫Alex沒有交惡，還買豪宅讓前夫一家人居住，也資助前夫哥哥買房，而朋友之間也知道，蔡天鳳前後任丈夫關係良好，3個家庭相處融洽，新年更會一起吃飯慶祝。就連Chris的父母也視蔡與前夫所生的一對子女為親孫看待。

不過豹太指出，最近蔡天鳳打算出售前夫一家住的豪宅，認為這可能是讓他們釀下殺機的主因，但豹太強調，蔡天鳳賣房單純是投資考量，而且會安排前夫一家搬到別的地方，「對她來講，錢根本不是問題」、「蔡很疼惜一對女兒，還怕沒地方讓他們住？」

遺憾的是，蔡天鳳為人善良，因為疼愛子女，會接送他們上下學，因此聘請好幾位司機，不過負責接送與前夫所生子女的司機，在過年期間離職，所以前夫一家人建議由Alex哥哥替代，豈料就此斷送性命，因為蔡天鳳就是在要去接送與前夫所生的子女時，坐上前夫哥哥開的車，結果失去聯繫。

蔡天鳳 投資

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