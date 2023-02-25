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港名媛蔡天鳳慘死 涉案前夫在逃 網友扒出他舊歷史

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港名媛蔡天鳳慘死 涉案前夫仍然在逃 網友扒出他舊歷史

記者葉文義／即時報導
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，三名涉嫌人已被拘留，但其前夫仍然在逃。圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，三名涉嫌人已被拘留，但其前夫仍然在逃。圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

據港媒報導，28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀財害命，三名涉嫌人已被拘留，但其前夫仍然在逃，而其前夫的作案動機，據報就是想霸占蔡女上億港元的資產。

有網友展開網搜，找到蔡女的前夫名為鄺港智，並發現他在8年的舊新聞中，20歲騙了500萬港元，當年報稱20歲，也就是今年28歲，與蔡女相同年齡。

不過因案件仍在調查中，其前夫資料尚未公布，所以外界對其前夫的背景多屬臆測，無法確認是否屬實。

據港媒報導，2016年蔡女改嫁香港餐廳譚仔米線的少東，並且與郭富城妻子方媛是閨密。

譚仔米線是香港一家米線連鎖餐廳，2021年10月7日譚仔國際於港交所上市。據稱，譚仔米線創始人是湖南人，來自湖南譚氏家族，有可能是株洲茶陵縣的，他們一家在20世紀60年代移民至香港發展。

不過，蔡女和現任丈夫並未登記註冊，育有兩個孩子。在其死後，可能所有的財產將會歸四個子女。而前夫又擁有兩個孩子的撫養權，因此他可以佔據大部分財產，也因此成為碎屍殺人的動機。

據知情人士爆料，蔡女和前夫有兩個孩子，但前夫家庭條件一般。雖然和前夫離婚了，但一直還在接濟前夫一家，還聘請了前夫的哥哥做私人司機。港媒報導，蔡女前夫父親是策畫殺人計畫的主腦，他曾任職警長。

有網友感嘆，這都已經是2023年，還發生碎屍案，這不是只有電視劇當中才出現的可怕情節嗎？以前TVB拍的港片才會涉及到的作案原因，現在卻活生生地出現在真實的新聞當中。

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