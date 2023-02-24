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反送中效應 港在囚人數10年新高 懲教署擬擴建

香港特派員李春／香港24日電
香港「反送中」運動。（歐新社）
香港「反送中」運動。（歐新社）

香港專門負責羈管及提供更生服務的紀律部隊懲教署說，香港日均還押人口創十年新高，其中因反送中事件及被控違國安法在囚者，至去年底上升了二成六。懲教署提出將擴建設施，以增加收容員額，但否認前年推出的「更新計畫」涉嫌洗腦。

香港懲教署23日回顧年度工作時表示，去年香港日均還押在囚人口由前年的2316人，上升至去年的2666人，一年上升一成半，創10年新高。其中因為反送中相關罪行，及違反港區國安法的在囚人口，截止去年底有522人，較前一年上升2成6。

署方表示，由於男性成年還押人士持續上升，計畫擴建部分荔枝角收押所，增加410個收容額，預計今年中向立法會申請撥款。

懲教署又稱，該署推動價值觀重整計畫，有500多名反送中在囚人士自願參加。因應反送中事件及違反港區國安法的罪行，懲教署說在2021年推出「沿途有『理』」更新計畫，協助因激進思想而犯罪的青少年糾正價值觀，截至去年底有733人參與活動，包括500多名因反送中事件被定罪人士，占反送中事件定罪及仍然在囚人士七成半。

香港新聞組／香港24日電

明報報導，對於坊間憂教材洗腦，懲教署長黃國興否認說法，強調在囚者自願參與，包括524名即約四分之三涉及「黑暴」案件的被定罪者和在囚者。

據報導，「沿途有『理』」包括透過虛擬實境協助在囚者認識中國歷史與文化，提升國民身分認同；又透過生涯規畫項目向在囚者提供就業機會。署方去年7月在壁屋設立青少年研習所，心理治療強化調節情緒能力。去年10月在社區設立心理服務中心「正向實踐坊」，協助受法定監管的青少年培養正向心理質素。懲教署認為計畫成效理想，釋囚至今亦無再被定罪紀錄。

反送中 香港 港區國安法

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