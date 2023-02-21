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爭取3個月 香港反修例被捕者重獲回鄉證

香港新聞組／香港21日電
立法會議員田北辰盼內地當局清晰表明曾於反修例運動被捕的港人均可入境，並鼓勵他們申請回鄉證。圖為反修例運動。（路透資料照片）
立法會議員田北辰盼內地當局清晰表明曾於反修例運動被捕的港人均可入境，並鼓勵他們申請回鄉證。圖為反修例運動。（路透資料照片）

立法會議員張欣宇日前表示，一名去年11月申請回鄉證遭拒的市民近日獲批證件，是首宗經爭取後獲發回鄉證案例；此人2019年因非法集結被捕但未被起訴。張認為，今次個案釋出正面信號，冀其他事主也能申請回鄉證及入境內地。對於今次需時約三個月才爭取到獲發回鄉證，張欣宇估計由於是首宗，故時間較長，盼之後縮短處理時間。

明報報導，全國人大代表、立法會議員田北辰冀內地當局清晰表明曾於反修例運動被捕的市民均可入境，並鼓勵他們申請回鄉證。

據報導，多名曾在反修例運動被捕或被控的市民近期被拒入境內地，部分人遭註銷或沒收回鄉證，亦有多人申請回鄉證遭拒。張欣宇表示，重新獲批回鄉證的事主是首名向他求助的市民，經他向保安局、中央駐港機構及內地出入境部門反映後，事主近日收到通知申請獲批，領取回鄉證。

報導稱，目前僅個別事主成功申請回鄉證，田北辰期望內地發出清楚信息，表明曾於反修例運動被捕市民均可前往內地，令有關市民不必猜度能否入境，惟他不排除內地仍會因應個別市民特殊背景而禁止入境。

報導指出，他說，現時危害國安活動在香港已「銷聲匿跡」，相信曾於反修例運動被捕者在內地危害國安的可能「微乎其微」，內地不應一刀切禁止他們入境。田又認為，若這些市民欲前往內地是好事，可讓他們認識國家。

報導說，立法會議員狄志遠促請港府與內地積極溝通，包括闡明已服刑的青年重犯機率低，有信心內地態度會放寬。

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