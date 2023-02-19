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學子視角拍短片 述說「香港有多好」

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

為推動香港社會的正能量，讓公眾人士、大專學生及中小學學生等透過創作和拍攝創意短片，發掘香港美好的一面，「同舟人基金」舉辦「《香港有多好》短片創作大賽」，頒獎典禮昨日於中環街市舉行。來自大學、中學和小學的冠軍得獎者，都在作品中展現出他們觀察香港的獨特視角和深厚感情。

文匯報報導，他們受訪時表示，現在香港全面復常，希望藉今次比賽，向世界各地的旅客展示出香港最具人情味或者容易被忽略的一面，希望透過短片展現好客香港的形象，吸引更多人來香港旅遊。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄，民政及青年事務局副局長梁宏正，立法會旅遊界議員姚柏良，「同舟人基金」董事、立法會議員黃英豪，《香港有多好》短片創作大賽活動召集人方黃吉雯等出席了頒獎典禮。是次比賽於去年12月5日截止報名，經過近兩個月的審閱，從3個組別共逾500條影片中挑選15名得獎者，包括冠、亞、季軍及創意獎，為鼓勵大家積極創作，冠軍獲得3萬港元（約3823美元）獎金。

是次大賽大專及公開組的冠軍作品，是香港都會大學團隊自創的動畫《風箏》。他們在動畫中以小朋友追逐風箏作為引子，把香港的霓虹燈招牌等頗有香港特色的元素貫穿在片中，頗具巧思。

中學組的冠軍由保祿六世書院的團隊奪得，其作品《獅子山下》以專業的手法在影片中呈現香港的普通市民，展現香港容易被人忽略的一面，帶出濃濃的人情味。

小學組冠軍由聖公會聖米迦勒小學的同學奪得。他們的作品《我和它》運用引人入勝的旁白，以及小演員們稚嫩但生動的表演，表達出茶餐廳內市民的生活百態，彰顯香港茶餐廳文化和特色。

香港

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