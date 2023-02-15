港舖賣貓狗肉 漁護署證實有貓DNA 蒐證準備檢控

微信上有內地帳號稱，可將「M肉」和「G肉」直送香港，並附上烹煮的影片。（取材自微信）

「香港 01」日前報導，有持牌新鮮糧食店出售走私「M肉」和「G肉」，報導刊出當日，香港漁護署聯同食環署在該舖檢取懷疑樣本化驗。漁護署昨日證實，檢取的肉類經化驗後有貓的DNA ，署方正根據「貓狗規例」進行多方面調查，蒐集其他所需證據以向相關人士提出檢控。

香港1950年代起立法禁止食用貓狗，過去曾有零星涉食用或管有狗肉而遭檢控的個案。

香港01報導，漁護署發言人說：「售賣、食用或管有狗肉或貓肉均屬違法，漁護署必定嚴格執法。違者一經定罪，最高可被判處罰款5000港元（約637美元）及監禁六個月。」

食環署人員亦已在日前的聯合行動中取得證據，將根據「食物業規例」第30條檢控管有人未獲准許貯存冷凍或冷藏以供出售的肉類。

據報導，漁護署表示，絕不容許以貓狗肉作食物用途，必定嚴肅跟進。為杜絕此等行為，漁護署會加強監察、巡查和打擊行動，包括加強網上監察，並會與港府其他部門保持緊密聯繫，交換情報。漁護署及食環署會因應實際情況作出部署，按需要採取聯合行動。

另外，針對加強抽查可疑入境車輛及對有關肉類進行檢驗，漁護署、食環署會和香港海關保持緊密合作並在有需要時進行聯合行動。漁護署亦會透過不同渠道加強公眾教育 。

「貓狗規例」規定，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。

什麼是「M肉」「G肉」？