我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

港舖賣貓狗肉 漁護署證實有貓DNA 蒐證準備檢控

香港新聞組／香港15日電
微信上有內地帳號稱，可將「M肉」和「G肉」直送香港，並附上烹煮的影片。（取材自微信）
微信上有內地帳號稱，可將「M肉」和「G肉」直送香港，並附上烹煮的影片。（取材自微信）

香港01」日前報導，有持牌新鮮糧食店出售走私「M肉」和「G肉」，報導刊出當日，香港漁護署聯同食環署在該舖檢取懷疑樣本化驗。漁護署昨日證實，檢取的肉類經化驗後有貓的DNA，署方正根據「貓狗規例」進行多方面調查，蒐集其他所需證據以向相關人士提出檢控。

香港1950年代起立法禁止食用貓狗，過去曾有零星涉食用或管有狗肉而遭檢控的個案。

香港01報導，漁護署發言人說：「售賣、食用或管有狗肉或貓肉均屬違法，漁護署必定嚴格執法。違者一經定罪，最高可被判處罰款5000港元（約637美元）及監禁六個月。」

食環署人員亦已在日前的聯合行動中取得證據，將根據「食物業規例」第30條檢控管有人未獲准許貯存冷凍或冷藏以供出售的肉類。

據報導，漁護署表示，絕不容許以貓狗肉作食物用途，必定嚴肅跟進。為杜絕此等行為，漁護署會加強監察、巡查和打擊行動，包括加強網上監察，並會與港府其他部門保持緊密聯繫，交換情報。漁護署及食環署會因應實際情況作出部署，按需要採取聯合行動。

另外，針對加強抽查可疑入境車輛及對有關肉類進行檢驗，漁護署、食環署會和香港海關保持緊密合作並在有需要時進行聯合行動。漁護署亦會透過不同渠道加強公眾教育

「貓狗規例」規定，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。

什麼是「M肉」「G肉」？

香港糧食店從中國內地走私代號為「M肉」、「G肉」的貓狗肉到港出售，M為「貓」的國語拼音「mao」，G為「狗」的國語拼音「gou」。

微信上有內地帳號聲稱，可將「M肉」和「G肉」直送香港。（取材自微信）
微信上有內地帳號聲稱，可將「M肉」和「G肉」直送香港。（取材自微信）

香港 教育 DNA

上一則

距土耳其震央110公里 中資電廠「屹立不倒」還穩定供電

下一則

男人收第一束花都是在墳前？蔚來文案翻車

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
綻放大館 亮麗香港

綻放大館 亮麗香港
香江觀察／霓虹招牌消失 香港夜景正闌珊

香江觀察／霓虹招牌消失 香港夜景正闌珊
專欄作家控性侵案 川普突轉彎 同意提供DNA樣本

專欄作家控性侵案 川普突轉彎 同意提供DNA樣本

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙