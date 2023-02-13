香港情人節花墟熱鬧 花店估生意接近疫前

香港示意圖。(圖：shutterstock)

明天是香港 復常後第一個情人節，昨天有不少人到旺角花墟（市集）買花，旺角花墟花店昨午擺放各式各樣情人節鮮花，吸引顧客。有花店負責人表示上月底開始收到不少訂單，稱今年生意比去年多約四成；也有花店店主則表示今年生意額可能會接近疫前水平。

明報報導，經營批發零售的花店負責人梁小姐表示，今年訂單比去年多約四成，不少顧客農曆新年過後已查詢花價，上月底開始陸續收到訂單。她稱今年情人節為上班日，不少訂單會送上辦公室。

據報導，梁小姐稱，今年顧客大多選購1000港元（約127.3美元）以下的鮮花，指今年為復常後第一個情人節，預計不少人會預訂餐廳慶祝致花費增加，故選購較便宜花束。她稱，以往店鋪會入口昆明玫瑰，但天氣影響令貨源緊張，故轉入口較貴的厄瓜多爾和哥倫比亞玫瑰，價格亦會微升。

報導引述另一花店負責人葉小姐說，不少熟客在節日到海外旅遊，今年訂單與去年相若，但多了不少顧客到店鋪買花，預計情人節當日有更多人光顧，料生意額或接近疫前水平。

報導稱，吳先生每年都會到花墟買花送給太太，他說今年的花較往年貴但可接受，「老婆開心，貴一點無所謂！」他又表示，過去兩年疫情 只在家中慶祝，今年會「搞得隆重些」，預算 在外慶祝花費約2000港元（約254.7美元）。