香江觀察／霓虹招牌消失 香港夜景正闌珊

香港霓虹招牌近期一塊塊消失，令不少港人感嘆。圖為油麻地冠南華霓虹招牌最後一夜，市民拍照留念。（中新社資料照片）

剛在59屆金馬獎由張艾嘉 獲最佳女主角的影片「燈火闌珊」，又獲41屆香港 電影金像獎兩項提名。「燈火闌珊」講述張艾嘉扮演的女主角為亡夫遺願，再造一塊其生前戀戀不捨的霓虹招牌的故事。然而在現實中，香港的霓虹美色不僅沒有重拾璀璨，近期更一塊塊消失，最新一塊是著名食府太平館餐廳尖沙咀分店的霓虹招牌。

最初看到太平館招牌消失，大驚以為地地道道的百年老店要關張。1860年開張，以西餐中做港式西餐出名，不僅金庸、倪匡、黃霑等人生前常去，其主打的瑞士汁炒牛河、瑞士汁雞翼深入普羅港人生活。

跟太平館港式西餐同樣出名的，是閃動在港島九龍的「太平館飡廳」霓虹招牌。那塊「太平館飡廳」外形是太平館出名的薯條，藍底紅白字體，與太平館的港式西餐一樣，成了香港中西混搭文化的典型。

國際觀光 界認定霓虹夜景是香港絕色之一。霓虹招牌技術上世紀30年代引入香港，到二戰後伴隨香港經濟起飛，不僅餐廳、百貨公司、戲院如雨後春筍，與紙醉金迷的夜生活帶起的酒吧、舞廳、夜總會、桑拿浴室也遍布港九，霓虹招牌才在香港成行成市成大景。後來，霓虹招牌更成香港經濟起落和觀光業興衰的活指標。

香港著名的霓虹招牌，過去一段時間走得特別快，去年除夕前，元朗大同老餅家著名的霓虹招牌拆掉了，據臉書專頁「燈火闌珊」說，計有地標性老字號冠南華、蓮香、大同老餅家；熟悉街坊老店合興火鍋、德昌魚蛋粉；著名品牌東方錶行、面積巨大的金御海鮮酒家，位處新界的大新珠寶金行、名都時鐘酒店等。

香港這些霓虹美色的消失，一是經濟不景的結業，二是港府的強拆。去年的元朗大同老餅家，最近的太平館、南昌押都是港府勒令限時拆卸。

霓虹招牌對外來人看去是如夢似幻，對港人來說有著深層的情感追憶。香港有不少非營利機構以不同努力，爭取招牌可原地保留，或拆落暫存。有研究者說，香港霓虹招牌不僅是香港為人所知的視覺象徵，也是世界認識香港的識別，由此發出一問，是誰讓這個港式「文化遺產」被消失？