港35+初選案 區諾軒等4人轉控方證人 再2人認罪

初選案16人不認罪6日受審，其中李予信（見圖）等10人獲准保釋，認罪的林景楠、黃子悅及呂智恆也獲准擔保外出，其餘34人仍然還押。（路透）

47名民主派人士參與2020年「35+初選」，遭檢察官以《香港 國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪起訴，部分被告自被捕後還押近兩年，為首宗串謀顛覆國家政權罪的審訊，並為涉及最多被告的國安法案件，昨天開審。

明報報導，原本否認控罪的林景楠和伍健偉改為認罪，林卓廷、梁國雄等16人不認罪受審。認罪的4名被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠，將擔任控方證人出庭作供，辯方更形容區諾軒為「重要證人」，他曾在口供交代案件不同階段的發展；預料下周一起控方傳召證人作供。

35+初選事件簿 資料來源：文匯報

據報導，這宗高等法院案件昨移師到西九龍裁判法院審訊，由法官李運騰、陳慶偉、陳仲衡審理，控方代表為律政司副刑事檢控專員萬德豪及周天行。18名被告昨天正式答辯，伍健偉稱「我顛覆極權國家政權未成功，我承認控罪」，林景楠表示「我認罪」。法官押後兩人於案件審結後判刑，還押的伍健偉留下旁聽，林景楠續准保釋。

報導稱，16人否認控罪，分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。梁國雄強調「無罪可認」；何桂藍則稱，律政司在修訂的開案陳辭文件刪去「威脅使用武力」，問對方仍否就此檢控她，並質疑控罪不清不楚。

社民連主席、被告梁國雄的妻子陳寶瑩（左）與成員6日在西九龍法院外請願稱「初選無罪」，促釋放政治犯。（歐新社）

報導說，其餘擬認罪的被告已完成交付程序，當中還押中的岑敖暉、黃之鋒 、馮達浚、袁嘉蔚、吳敏兒和毛孟靜昨亦列席旁聽。

47名民主派包括立法會前議員等被控串謀顛覆國家政權罪，案件備受國際社會關注，有來自英國、德國總領事館等人員6日在案件審訊首日到庭旁聽。（Getty Images）

報導指出，控方昨午開始讀出開案陳辭，16名不認罪的被告被指於國安法實施翌日，即2020年7月1日，直至他們被捕的2021年1月7日間，一同串謀和與其他認罪被告串謀，旨在顛覆國家政權而組織、策畫、實施或者參與實施，以非法手段，即為以下目的參與一項謀畫，旨在濫用其當選立法會議員的職權，包括在立法會取得大多數控制權，藉以拒絕港府提出的財政預算 案、迫使特首解散立法會，從而癱瘓政府運作等，嚴重破壞港府政權機關依法履行職能。