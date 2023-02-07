我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

港35+初選案 區諾軒等4人轉控方證人 再2人認罪

香港新聞組／香港7日電
初選案16人不認罪6日受審，其中李予信（見圖）等10人獲准保釋，認罪的林景楠、黃子悅及呂智恆也獲准擔保外出，其餘34人仍然還押。（路透）
初選案16人不認罪6日受審，其中李予信（見圖）等10人獲准保釋，認罪的林景楠、黃子悅及呂智恆也獲准擔保外出，其餘34人仍然還押。（路透）

47名民主派人士參與2020年「35+初選」，遭檢察官以《香港國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪起訴，部分被告自被捕後還押近兩年，為首宗串謀顛覆國家政權罪的審訊，並為涉及最多被告的國安法案件，昨天開審。

明報報導，原本否認控罪的林景楠和伍健偉改為認罪，林卓廷、梁國雄等16人不認罪受審。認罪的4名被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠，將擔任控方證人出庭作供，辯方更形容區諾軒為「重要證人」，他曾在口供交代案件不同階段的發展；預料下周一起控方傳召證人作供。

35+初選事件簿 資料來源：文匯報
35+初選事件簿 資料來源：文匯報

據報導，這宗高等法院案件昨移師到西九龍裁判法院審訊，由法官李運騰、陳慶偉、陳仲衡審理，控方代表為律政司副刑事檢控專員萬德豪及周天行。18名被告昨天正式答辯，伍健偉稱「我顛覆極權國家政權未成功，我承認控罪」，林景楠表示「我認罪」。法官押後兩人於案件審結後判刑，還押的伍健偉留下旁聽，林景楠續准保釋。

報導稱，16人否認控罪，分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。梁國雄強調「無罪可認」；何桂藍則稱，律政司在修訂的開案陳辭文件刪去「威脅使用武力」，問對方仍否就此檢控她，並質疑控罪不清不楚。

社民連主席、被告梁國雄的妻子陳寶瑩（左）與成員6日在西九龍法院外請願稱「初選無罪...
社民連主席、被告梁國雄的妻子陳寶瑩（左）與成員6日在西九龍法院外請願稱「初選無罪」，促釋放政治犯。（歐新社）

報導說，其餘擬認罪的被告已完成交付程序，當中還押中的岑敖暉、黃之鋒、馮達浚、袁嘉蔚、吳敏兒和毛孟靜昨亦列席旁聽。

47名民主派包括立法會前議員等被控串謀顛覆國家政權罪，案件備受國際社會關注，有來...
47名民主派包括立法會前議員等被控串謀顛覆國家政權罪，案件備受國際社會關注，有來自英國、德國總領事館等人員6日在案件審訊首日到庭旁聽。（Getty Images）

報導指出，控方昨午開始讀出開案陳辭，16名不認罪的被告被指於國安法實施翌日，即2020年7月1日，直至他們被捕的2021年1月7日間，一同串謀和與其他認罪被告串謀，旨在顛覆國家政權而組織、策畫、實施或者參與實施，以非法手段，即為以下目的參與一項謀畫，旨在濫用其當選立法會議員的職權，包括在立法會取得大多數控制權，藉以拒絕港府提出的財政預算案、迫使特首解散立法會，從而癱瘓政府運作等，嚴重破壞港府政權機關依法履行職能。

預算 香港 黃之鋒

上一則

有針對性？ 德貼「中文標語」 中遊客：不舒服

下一則

中「流浪氣球」違反國際法？多位學者點頭：很明顯

延伸閱讀

史上最大規模詐騙納稅錢…紓困金恐錯發千億 千人認罪

史上最大規模詐騙納稅錢…紓困金恐錯發千億 千人認罪
沃爾瑪偶遇勾起陰影 男30年前遭性侵 新州61歲婦認罪

沃爾瑪偶遇勾起陰影 男30年前遭性侵 新州61歲婦認罪
沃爾瑪偶遇勾起痛苦回憶…30年前性侵男童 61歲婦認罪

沃爾瑪偶遇勾起痛苦回憶…30年前性侵男童 61歲婦認罪
接受中國建商150萬賄賂 前洛市議員認罪最高獲刑13年

接受中國建商150萬賄賂 前洛市議員認罪最高獲刑13年

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷