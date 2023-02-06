李家超：爭取沙烏地油企到香港上市

李家超（中）到訪一座智慧城市概念展覽館。（取材自香港電台）

香港 特首李家超率領的香港商貿代表團隊，在當地時間昨日凌晨抵達沙烏地阿拉伯 首都利雅德，展開為期一周的中東訪問行程。李家超在利雅德向傳媒簡述此行情況時指出，在沙烏地阿拉伯逗留期間，會到訪沙烏地阿拉伯國營油企「沙烏地阿美」，介紹香港的投資 優勢，並鼓勵該公司赴港上市。

文匯報報導，當地時間昨日上午，李家超一行隨即與沙烏地阿拉伯投資部大臣會面。按行程安排，李家超在沙烏地阿拉伯逗留兩天，再轉往阿聯酋阿布達比及杜拜繼續訪問行程。

李家超提到，將會到訪全球最大石油生產商沙烏地阿拉伯國營油企沙烏地阿拉伯阿美，「阿美的企業很多元化，除了是石油方面，都有不同子公司子企業，我們會盡量介紹香港的優勢，鼓勵它們來香港作不同的參與，包括上市。」

資料顯示，沙烏地阿拉伯阿美於2019年12月在利雅德證券交易所上市，而在上市前，美國、香港、日本和英國等交易所都尋求該公司到當地作第二上市。

在被問及港府會否再降低上市門檻，藉以吸引沙烏地阿拉伯阿美赴港上市時，李家超表示，港府一定會努力，「最近針對初創公司，港府已有一些新規則，例如允許未有業績的初創公司赴港上市。在初創方面，特別是新科技方面，會盡量優化規則以吸引多些這類新企業、新科技企業來香港，為香港爭取多點商機。」

當地中午時間，李家超一行出席中國駐沙烏地阿拉伯大使館臨時代辦殷立軍所設的午宴，之後再轉往參觀由主權基金沙烏地阿拉伯阿拉伯公共投資基金全資擁有公司興建中的智慧城市「新未來城」（NEOM）展覽館。而在傍晚時間，聯同貿發局主席林建岳、香港總商會主席阮蘇少湄等人會見傳媒。

隨同李家超出訪的，包括律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇等。另外還有30多名商界代表，涵蓋金融、創科、專業服務等領域，規模比去年11月出訪泰國時更龐大。