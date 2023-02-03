港6日起取消入境打過疫苗要求 與內地全面通關

香港2月6日起，將撤銷海外來港人士接種疫苗的要求；圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）

香港 政府公布新一輪開放通關措施安排，行政長官李家超說，本月6日起，取消由海外入境非香港居民的疫苗接種要求，即無接種疫苗的海外人士也可入境香港。

香港電台報導，至於由海外及台灣來港的快測要求，李家超說，由於香港與內地全面通關，帶來人流往來，為了風險可控，海外及台灣來港的快測要求，會維持一段時間，觀察後再作檢視。

此外，李家超也宣布，下周一開始香港與內地全面通關，所有口岸不設人數限制，可隨意出行，不用預約，亦會取消出入境前核酸檢測 或其他檢測要求，可隨意隨時進出。香港會開放全部出入境口岸，包括加開羅湖、蓮塘/香蓮圍、落馬洲/皇崗、沙頭角口岸貨運亦會恢復。

李家超說，2月6日起，香港亦會取消澳門 入境香港的快測要求， 可即時、隨意來往香港與澳門。

李家超說，自香港與內地在上月8日恢復首階段通關，香港商業、零售、餐飲動起來，下周一香港與內地全面通關，會廣泛提振人文交流，全方位向世界內地推廣香港，香港2日啟動大型宣傳活動「你好，香港！」，相信 2023 年的香港更繁盛更精彩，市面更活躍。

他又說內地會恢復旅行團經營，香港會與內地盡快商討安排。