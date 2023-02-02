疫別3年 跨境生返香港校園「認不出來」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 將與內地可望近期恢復免檢疫通關，不少與實體課闊別三年的跨境學童及家長返校心切，在上水的鳳溪第一小學，30多名跨境生還沒等到免配額等復課安排落實，已率先透過自行預約配額及核酸檢測於昨日抵港，重返校園。

文匯報報導，和老師及同學重聚，不少人均感興奮，有跨境生形容，久別下各人面容都跟心中記憶不太一樣，甚至恩師頭髮已變得花白。有小六生則指，疫情 前自己在隔壁的附屬校舍上課，疫情三年自己變成中學生，結果昨日一度去錯校舍，而長期網課亦影響其成績表現。他期望現在急起直追，為考上好中學作好準備。

報導指出，昨日上午7時半，約30多名跨境小學生陸續回到鳳溪第一小學校園上課。師生們久別三年終於重逢，有學生立刻跟相熟老師問候聊天，也有同學把握早會前的自由時間聯群遊玩，又或到學校的園圃、龜池看看，很是熱鬧。

就讀六年級的邱紫涵昨日一早6點起床梳洗，自行經福田口岸來港，其後經上水站步行回校，「回到學校真的感到驚喜，亦覺得學校變化很大」。

同為小六生的盧慧恩表示，她上月中已經隨父母搬到香港長住，因此有別於其他跨境同學，無須經歷每日過關的不便。話雖如此，她在過去三年都是在網課中度過，坦言並不容易，「有時網路不好，就會聽漏重點，所以親身返來真的很開心」。

另一位小六男生田興宇說，自己在疫情前是在另一邊附屬校舍課室上課，「所以一早去錯了那邊，等了一會才發現全部班都已搬到本部」，他說自己在疫情這3年間外形大變，體重增加了20公斤。

除了鳳溪第一小學，還有少數跨境中學生昨日持核酸陰性報告及預約回程配額率先回港復課。跨境中一學生鄒添峰疫情前還在讀小四，一直沒有再回港，今學年已升上中學。他昨日自行經上水港鐵站回校，特意早點回校，希望能「適應一下，提早見見同學。」

教育局 早前公布，全體2萬名跨境學生，中學生可於2月第二個星期內免配額回港復課，小學及幼兒園跨境生由於校巴等安排，預計可於2月下旬復課。