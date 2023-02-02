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李家超將率團訪中東 隨行團員盼爭取商機

香港新聞組／香港2日電
香港特首李家超4日將率領代表團訪問中東，目標是推廣香港貿易，爭取商機。（中新社）
香港特首李家超4日將率領代表團訪問中東，目標是推廣香港貿易，爭取商機。（中新社）

香港特首李家超4日將會率領代表團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，成員包括律政司副司長、商務及經濟發展局局長，以及30幾名高級代表團成員，雲集商界、金融同科技人士，目標是推廣香港貿易、投資同文化領域，爭取商機。

香港電台報導，有隨行的本地建築師期望，今次行程可以拓展中東市場，參與當地近年大力發展的智慧城市項目。貿發局的經濟師表示，中東主要經濟體近年積極拓展非石油產業，香港有能力將高質素服務帶到當地。

另據港媒報導，隨行的還有多名香港商界代表，其中包括建築師何力治。何力治透露今次不單是「唱好」，還可能有實質成果。浸會大學校園、香港中聯辦大樓，這些都是建築師何力治公司的作品。

何力治表示，有機會在今次行程中簽訂合作備忘錄有智慧城市升級轉型，如何利用科技、大數據分析，冷氣運行得更有效率，這方面香港做得比較成功。我在泰國時舉辦過早餐會，與亞太經合的朋友分享過，其實他們根本不知道原來香港在綠色金融過去幾年有甚麼新發展、他們也根本不知道西九文化區已落成，很多人以為香港都是『炒冷飯』、老本行，金融、貿易、服務三件事，可能連同物流、四件。但其實香港有很多新事物可提供，所以第一步最重要是重新連繫，講好故事給別人知道。」

何力治表示，今次簽署備忘錄只是合作的開始，形容不可以太焦急，期望總結經驗後，將來可在中東發掘更多商機，如開拓沙特阿拉伯市場。

香港 石油 投資

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