香港8大學逾7%教員離職 97後新高 嶺大：被挖角不少

嶺大上學年教學人員離職率為11.6%，冠絕八大；圖為嶺大去年8月迎新活動，校長鄭國漢（台上）歡迎80名新入職教學及高級行政人員。（取材自嶺大網頁）

大學教育 資助委員會發布香港 8間資助大學上學年（2021/22年）教學人員離職率7.4%，比率是自1997/98學年以來新高，其中6間大學離職率按年錄得升幅。當中嶺南大學的離職率為11.6%，冠絕八大，其次是科大，離職率為10%。

明報報導，嶺南大學副校長莫家豪認為，未有確實的分析顯示離職率高與移民 、離港有關，以其經驗所知，不少人才被挖角，轉投其他大學，移民比例不多。科大則稱，隨著香港科技大學（廣州）於2022年9月開幕，部分科大清水灣校園的教員於2021/22學年離職並加入港科大（廣州）。

據報導，翻查大學教育資助委員會網頁載列早年數據，八大教學人員離職情况，於1995/96、1996/97分別達9.5%及9%，其後大多維持在4%至6%，至上學年比率達7.4%，錄得1997/98年以來新高。以離職人數計，上學年共361人（7.4%）離職，較2020/21學年的277人（5.8%）增三成。

報導稱，嶺大上學年離職率回落，但仍連續兩年冠絕八大。嶺大回覆，大學聘任的教職員來自世界各地，每年均有正常的人才流動。儘管離職者增，但新入職學術人員更多，整體學生人數由數年前約3000增至今年逾5000。

科大離職率按年增5.5個百分點，上學年有一成人離職。科大指過去5個學年，新入職教員數目較離職的為多。

港大表示，入職的學術人員數目一直遠高於離職的人員。

中文大學教學人員離職率上學年為6%，連續3年有升幅。選委會界別立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝表示，教職員離職有多個原因，包括創業、短期合約教職員離職等，相信與移民潮無關。他形容，近年多了創科的教研人員創業，亦令離職數字上升。