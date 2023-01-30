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港進出內地 日內可望取消通關配額、核酸檢測

香港特派員李春／香港30日電
香港30日撤銷新冠確診者隔離令，為經濟和民生活動注入新動力。（中新社）
香港30日撤銷新冠確診者隔離令，為經濟和民生活動注入新動力。（中新社）

香港30日撤銷新冠病毒確診者的隔離令，港官和政治人物放風，未來數日間可能決定撤銷進出內地的通關核酸檢測，甚至取消進出內地的通關配額。

港府政務司司長陳國基昨說，撤銷隔離令為香港經濟和民生活動不斷注入新動力，並與內地開展逐步、有序，以至最終全面通關的工作。由他擔任組長的「通關事務協調組」，會繼續確保通關安排安全、有序和暢順。

陳國基並表示，在這幾日春節期間，不斷以簡訊及電話跟內地朋友拜年，希望盡早帶一個好消息給大家，亦希望為經濟、人文、旅遊等領域的交流合作，不斷開拓新空間。

對陳國基的暗示，身任中國人大常委的譚耀宗說，預料未來數天將取消與內地過關的核酸檢測及過關配額，只要兩地政府商量好便可推行。

譚耀宗指出，當局最初擔心農曆新年期間太多人過關，才會設配額限制，但現時每日過關的配額未有用盡，過關的人數比預期少，故此已無必要再設限額，可以完全開放。而羅湖口岸及皇崗口岸都是港人常用的口岸，希望可盡快開通。

香港呼吸系統科專科醫生梁子超說，內地新冠病例在過去一個月已急速下降，陽性比率減低，而香港亦剛剛經歷疫情高峰，有足夠的群體免疫，認為現時是合適時機取消入境人士的核酸檢測要求。

香港新聞組／香港30日電

明報報導，內地農曆新年長假結束，各陸路口岸續現回港人潮，昨晚過關市民大排長龍，多名立法會議員關注內地口岸須檢查健康申報「黑碼」導致出現瓶頸。

據報導，議員洪雯表示，昨晚經福田口岸返港，口岸排隊「打蛇餅（大排長龍）」，過關需近兩小時，質疑深港兩地低估假期後回港人流，口岸承載量嚴重不足。福田口岸昨晚已「放棄」檢查「黑碼」及核酸檢測證明。

另一議員張欣宇指出，倘內地與香港免核酸檢測通關，過關人流將再增加；他實地視察後認為問題主要出於內地口岸區，舉例福田口岸內地的「黑碼」掃描機僅約10部，不足應付龐大人流，反觀到達香港口岸區後只需約10分鐘過關，冀港府盡快和內地商討改善。

春節期間港人在西九龍站搭乘高鐵北上。（中通社）
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香港 檢測 疫情

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