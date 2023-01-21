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「沒有買不到的教科書」 1970年開業漢榮書局熄燈

香港新聞組／香港21日電
2011年，漢榮書局遷往油麻地彌敦道。（取材自漢榮書局網站）
2011年，漢榮書局遷往油麻地彌敦道。（取材自漢榮書局網站）

曾有「沒有在漢榮買不到的教科書」之稱，1970年開業的漢榮書局在2022年12月31日結束門市營業。漢榮6名負責人表示，熄燈決定實屬無奈而沉重，因深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「如今只好忍痛放下」。

香港01報導，漢榮書局6負責人石漢基、黃清翹、石國基、伍秀梅、石永基及麥美娟發文說，6人去年均已「登陸越柒」，工齡長達40多年至60年，身體不堪重負；加上新冠疫情持續的影響，香港教科書的供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮一半。

70年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）
70年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）
80年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）
80年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）

報導指出，他們表示，面對挑戰，在全體同事和暑期工協助，完成向數萬名學生提供課本的銷售服務，認為已為書局建立了半世紀的業務畫下完美句號。不過，他們表示，漢榮子公司「導師出版社有限公司」仍會堅持繼續出版質優價廉的中學教科書。

漢榮書局創辦人石景宜及太太劉紫英，1950年代曾在廣州市經營「忠誠書店」，1960年代初期在九龍旺角奶路臣街推著木頭車賣二手課本，後來於旺角「國榮大樓」樓梯底下的一個鋪位賣出，名為「國榮書店」；至1970年，再租下相鄰的一個面積僅為百多呎的店鋪以擴充業務，並將書店改名為「漢榮書店」，其後開始轉為售賣全新教科書；至1982年，正式定名為「漢榮書局有限公司」，他三名兒子及兒媳也陸續加入書局。

書店 香港 疫情

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