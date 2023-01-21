舌尖上的香江／美食家、名廚帶路 蛇王芬、Belon必吃

蛇王芬是香港經典美食之一。(圖：蛇王芬提供)

過去一年內，你最想念的香港美食 有哪些？美食家、名廚帶路，看看他們愛吃什麼？

跟著名單吃 肯定不會錯

美食家高琹雯說：「大班樓、家全七福、蛇王芬、一樂燒鵝，這些都是香港經典、到港必吃，跟著名單吃，肯定不會錯。」

高琹雯另推薦過去沒吃過的新亮點，像是香港仔南記的魚蛋粉、百樂潮州酒家的潮州滷水鵝拼，還有香港迪士尼 樂園酒店晶荷軒的港式點心。

因疫情閉關三年，高琹雯說，若能再遊香港，她還是會「先決定餐廳，再排行程」，因為她的美食即旅行。從名單中，高琹雯已羅列出必吃的餐廳，包括張聰推薦的WING、Estro，想再次回味的大班樓、富臨飯店、家全七福，「有餘力再來吃一輪小吃。」高琹雯說，「重啟國門時，至少要安排香港一到兩周的旅行，列出想吃名單、逐一打勾全數完成，才要想回家。」

走得長久 老店必有特色

香港是國際旅遊城市、亞洲金融中心，它的餐飲也一直走在最前端。名廚林泉認為，想要「以美食遊香港」的參考指標很多，國際知名的飯店品牌都在香港設點，館內就有各式各樣世界級高水準的餐廳，初到香港的旅客，不妨可從這些餐廳入門；其次，近幾年有許多不同的評鑑也各有參考價值，像是米其林指南、亞洲50最佳餐廳等。

名廚林泉推薦米其林指南、亞洲50最佳餐廳的Belon。(取材自Belon官網)

要在美食之都找對的餐廳，不妨先問問自己喜歡什麼？林泉說，自己偏好當地獨特的料理，因為這些料理展現了在地文化與風味，無法複製、只能在當地享用，以香港來說，「我喜歡品嘗各家各樣的粵菜，必吃的當然是大班樓，還有近年崛起的新榮記」。