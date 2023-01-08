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中港通關 李家超：香港會更活躍 我希望多去廣東交流

記者陳言喬／即時報導
香港與中國首日（8日）通關，香港特首李家超（右）一早視察落馬洲口岸運作情況。（中新社）
香港與中國首日（8日）通關，香港特首李家超（右）一早視察落馬洲口岸運作情況。（中新社）

中國與香港8日起正式通關，香港特區行政長官李家超8日早8點半，到達落馬洲支線管制站岸視察後表示，未來兩地政府將根據通關情況、需求變化研究進一步優化人數、口岸安排，最終取消人數限制。

南方網報導，李家超表示，為了做好通關工作，香港入境處、海關的工作人員積極準備，在每個環節都儘量減少程序，以最短時間處理旅客過關手續。「我希望能給他們帶來愉快的通關體驗」。

經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線（福田）這三個陸路口岸通關獲每日單向配額5萬個，須提前預約配額。李家超透露，目前最受市民歡迎的預約日子是1月20日（年二九）、1月19日（年二八）和1月21日（年三十）。預約人數最多的是落馬洲支線/福田口岸，已預約人數占總配額比例最多的是深圳灣口岸。截至今日凌晨，1月20日香港前往中國的預約名額還剩下一千多個。

李家超說，現在的人數安排符合市民通關需求，港府會密切留意每日通關情況，及時調整政策安排。他說，未來通關需求還會繼續增加，香港特區政府將會積極跟廣東省政府、深圳市政府、口岸辦對接，根據通關情況、需求變化研究進一步優化人數、口岸安排，最終實現取消人數限制。

李家超說，相信隨著香港與中國通關，香港會更加「活躍」起來，「我也希望更多地去到廣東省交流，繼續推進兩地合作，加快推進粵港澳大灣區建設」。

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