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聖誕佳節 香港氣氛重現 澳門酒店爆滿

香港新聞組／香港26日電
市民25日到香港迪士尼樂園慶祝聖誕，圖為市民觀看表演。（中新社）
市民25日到香港迪士尼樂園慶祝聖誕，圖為市民觀看表演。（中新社）

昨天聖誕節是新冠疫情爆發近三年以來防疫措施最寬鬆的節日，香港西九文化區、尖沙咀海港城等地未及傍晚已人如潮湧。澳門疫情雖升溫，卻無礙旅客訪遊熱情，位於路氹的賭場酒店在聖誕節及元旦日房價大抵與去年持平，反而平安夜及大除夕晚房價比去年同期明顯提高，房間預訂按年亦多了爆滿情況，業者預料酒店入住率可站穩八成，。

文匯報報導，不過，有香港食肆負責人表示，人潮雖旺，但「旺丁不旺財」，預計昨日的生意額只有約一兩成升幅，期盼盡早與內地恢復正常通關，讓內地旅客赴港消費帶動生意額。

前往西九文化區馬路昨天擠滿私家車，警方在中區蘭桂坊、尖沙咀及油麻地實施人流安全管理措施。西九文化區則人山人海，不少市民前往聖誕主題區與聖誕樹拍照「打卡」留念感受節日氣氛，主題區入口處排隊的市民排起長龍，現場職員指要排隊約半小時才能入場。

尖沙咀海港城附近街道，有不少出來歡度節日的市民，海港城門口的聖誕樹亦圍滿了拍照「打卡」的人。海港城附近一間火鍋店的負責人表示，昨日及平安夜雖然外出市民比較多，但入店消費的少。他指這兩天訂座率約有六、七成，整體生意估計較平時約有一兩成升幅。

聖誕節和新年元旦將至，市民24日在尖沙咀遊玩，到處充滿節日氣氛。（中新社）
聖誕節和新年元旦將至，市民24日在尖沙咀遊玩，到處充滿節日氣氛。（中新社）

另據明報報導，澳門新賭牌開局，業者預期1月賭收可重返60億至70億澳門元（約7.4億至8.7億美元）水平。

據報導，澳門旅遊業議會理事長胡景光表示，雖然訪澳港客不用臨場做核酸檢測及轉紅碼，但是他說：「礙於金巴及港澳快線班次有限，因此要待海上運輸復常，並要待元旦日後，港客訪澳才有改善。」因此今年聖誕檔期仍以內地旅客作主導。酒店房價方面並沒有太大升幅，一般五星級酒店大抵房價過千元。若以訪澳旅客日均逾2萬人計，料酒店入住率為60%。

報導稱，德環球副主席馬浩文則稱：「（新舉措）讓旅客可在澳門逗留九天並自由活動後，可返內地繼續旅程，料對港、台的旅客有一定吸引力。」比起其他外國不用檢疫的地區，他認為未至於優勢突出，但是料有助元旦日後的旅遊市道。未有今次新措施前，聖誕及元旦檔期的入住率已高達80%。

澳門 海港城 房價

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