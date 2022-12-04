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無人接班+難有轉機 16年公民黨恐解散清盤

香港新聞組／香港4日電
對於公民黨未來，主席梁家傑表示「難有轉機」。（取材自臉書）
對於公民黨未來，主席梁家傑表示「難有轉機」。（取材自臉書）

成立16年的香港公民黨因在換屆選舉中沒有收到任何有效報名，意味無人接班，料將進入解散程序。主席梁家傑表示，公民黨的前途已討論一段時間，形容對這結果已經「消化了」。

綜合港媒報導，公民黨將於17日舉行換屆選舉周年大會，報名期至昨天中午12時截止。梁家傑表示，沒有收到任何有效報名，未能產生新一屆執行委員會，即無人接任，料將進入解散程序。

梁家傑表示，將會如期召開周年大會，現任執行委員會將轉為臨時執行委員會，進行將「公民黨有限公司」清盤的工作，最終會召開特別會員大會決議。

目前公民黨約有300多名黨員，解散決議需要四分之三出席黨員同意便可通過。梁家傑預計最快明年農曆新年後召開特別會員大會，並稱黨內對公民黨的前途已討論了一段時間，相信除了清盤，已經難有其他轉機，形容對這個結果已經「消化了」。

公民黨於2006年3月成立，前身是關注政改的「四十五條關注組」，由中文大學政治與行政學系講座教授關信基擔任創黨主席，核心成員大都是法律界人士，包括余若薇、梁家傑、吳靄儀、湯家驊和楊岳橋，曾被外界稱為「大狀黨」。

2019年香港爆發「反送中」運動，同年區議會選舉泛民主派大勝，公民黨取得32個議席，成為區議會第二大黨，僅次於民主黨。在2016年的立法會選舉，公民黨亦取得6席。

4名前公民黨成員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及李予信因民主派初選案，被控違反「港區國安法」中串謀顛覆國家政權罪，除李予信獲准保釋外，其餘3人已被收押超過1年。

2020年「港區國安法」實施，連帶不同政黨解散，包括香港眾志，其核心成員黃之鋒也因民主派初選案，被控違反「港區國安法」中串謀顛覆國家政權罪。

另據香港01報導，民主黨昨天改選主席及中委會，消息指，黨主席唯一候選人羅健熙成功連任，取得116票信任、0票不信任、0票棄權、4票廢票。

民主黨兩個副主席席位，有前區議員莫建成及伍凱欣參選。而中委會人數今年由15名減至10名，除羅健熙及2名副主席參選人，另有7人參選，分別為陳堡明、莊榮輝、朱子洛、梁永權、吳永輝、冼卓嵐及曾自鳴。

民主黨召開周年會員大會，選出新一屆中央委員會10名成員。（民主黨社交網頁）
民主黨召開周年會員大會，選出新一屆中央委員會10名成員。（民主黨社交網頁）

香港 民主黨 港區國安法

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