黎智英聘英律師案 中聯辦：堅定維護國安 必守底線

壹傳媒創辦人黎智英（左二）聘請英國律師案，引發關注。（路透資料照片）

香港 律政司就壹傳媒創辦人黎智英 案能否聘請英國大律師，向終審法院上訴失敗後，特首李家超隨即表示向中央提請由人大常委會就「香港國安法」釋法。中聯辦發表題為「堅定維護國家安全是香港法治的憲制責任和必守底線」的文章，表示支持李家超的決定，支持特區國安委依法採取措施，防範危害國家安全的各種風險和隱患，維護香港國安法權威和香港特區憲制秩序。

綜合港媒報導，中聯辦發言人稱：「我們注意到，一段時間以來，有外國政府和一些政客對香港國安案件的審理公開插手干預，揚言要對檢控官、法官進行制裁，這是對中國內政及特區事務的粗暴干涉，是對法治原則和精神的肆意踐踏。對此，我們表示強烈譴責和堅決反對。」

發言人引述外界意見稱：「准許沒有本地全面執業資格的海外律師，參與『勾結外國或境外勢力危害國家安全案件』的抗辯實屬罕見，不僅為外國插手干預開了方便之門，而且有損本地律師職業聲譽和香港法治形象。」

發言人強調「香港國安法」是全國性法律，司法機構負有「有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」的法定責任。

駐港國家安全公署發言人昨日也發表談話表示，嚴重關切海外大律師代理國安案件一事。對特區行政長官、國安委主席李家超發表堅定捍衛國家主權、安全、發展利益和香港國安法權威的聲明表示堅決支持。

國務院 港澳事務辦公室發言人昨日發表談話表示，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。中央政府對香港特區有關的國家安全事務負有根本責任，將深入落實二十大報告明確提出的「完善特別行政區司法制度和法律體系」的要求，確保香港國安法得到完整準確、不折不扣的貫徹實施，確保國家安全得到有效維護。

報導指出，就黎智英案能否聘請大律師案，終審法院3名法官昨日在判辭中解釋，律政司在終極上訴階段才提出新論點，根據案例恐對另一方不公，加上新論點欠缺理據支持，拒絕批出上訴許可；但終院肯定了能否約束海外律師保護國家機密屬重要考慮因素，重申只要律政司恰當闡述論據，法庭定必履行維護國安的責任，視國安為最重要的考慮因素。