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昔日大鱷索羅斯與巴斯狙擊港元 全鎩羽而歸

香港新聞組／香港26日電
每次香港出現動盪，都有不少金融大鱷企圖狙擊港元，但無論是大鱷索羅斯、還是多次沽空港元的對沖基金經理巴斯等人，全部都鎩羽而歸。（Getty Images）
每次香港出現動盪，都有不少金融大鱷企圖狙擊港元，但無論是大鱷索羅斯、還是多次沽空港元的對沖基金經理巴斯等人，全部都鎩羽而歸。（Getty Images）

香港聯匯推出至今近40年，其間助香港安然度過大大小小的難關，包括1997年亞洲金融風暴、2008年全球金融海嘯、2010年的歐債危機、2016年英國脫歐公投和2020年的新冠疫情。而當每次香港出現動盪的時候，都有不少金融大鱷藉機興風作浪企圖狙擊港元，惟無論是大鱷索羅斯、還是多次沽空港元的對沖基金經理巴斯等人，全部都鎩羽而歸。

香港文匯報報導，追溯最轟動的狙擊港元事件，當算是1997年亞洲金融風暴時的大鱷索羅斯。1998年8月亞洲金融危機重創香港，當時港元、本地股票和期貨市場持續遭受投機者大舉狙擊，而索羅斯透過雙邊操控，刻意製造市場恐慌，意圖操控利率、股票和期貨定價，牟取暴利。時任財政司司長曾蔭權、財經事務局局長許仕仁及金管局總裁任志剛組成「財金三劍俠」，動用外匯基金大手入市，先後斥過千億元托市，成功擊退大鱷。

聯匯制度實施近40年以來，一直行之有效，中間還有不少小插曲，如美國前總統川普曾傳出，有意透過打擊港元與美元之間的聯匯制度，來回應中方在港實施香港國安法，亦有人提出取消聯匯制度、將港元與人民幣掛鉤等建議。

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