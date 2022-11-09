我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

香港居屋「樓王」 北角驥華苑呎價1400美元創新高

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港房委會以市價五一折推售、共提供8926個單位的今期居屋，申請者於15日開始揀樓。房委會昨上載屋價單，「樓王」是位於北角驥華苑高層1個457呎單位，售價530.9萬元（港幣，下同，約67.6萬美元），平均呎價逾1.1萬元（約1400美元）。售價最平的單位是啟德啟欣苑低層1個189呎單位，售價124.3萬元，平均呎價逾6500元。

明報報導，今期港島市區盤、鄰近北角港鐵站的驥華苑共248伙，實用面積約280至457平方呎，售價約248萬至531萬元，32樓7室為該盤售價最高，實用457呎，售530.95萬元，為2014年復售居屋後以來首現破萬呎價。根據售樓書，該單位間隔四正，料可望維景。另一市區盤啟德啟欣苑，呎價最高單位為B座39樓15室，呎價1.07萬元。

據報導，今期供應最多為推售3300伙的東涌裕雅苑，售價約由130萬至355萬元，設A至F座，呎價4680至6388元不等；根據售樓書，B座高層部分單位或望見海景，屋苑配套包括草地及兒童遊樂區等。

報導稱，除新屋苑外，房委會亦推出15個因撤銷買賣協議而重售的居屋單位，以及27個因撤銷買賣協議而重售的房協資助出售單位。

此外，報導指，香港近期受美國加息影響，港銀亦跟隨，將增加業主供樓開支。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，以今期「樓王」單位為例，若白表兩人申請者付10%首期，仍須向銀行借貸近500萬元，假設還款期為30年，料受加息影響，按息約3厘，估計每年要額外多付5萬，即每月約多付4100元，對一般家庭壓力甚大。

報導指出，房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，加息對揀樓者影響不大，她相信揀樓者會先審視經濟及還款能力，才選擇購入居屋；又指私樓樓價仍高企，與居屋價格有一定距離，相信居屋有吸引力，價格對比同區單位亦合理，故有信心單位可全數售出。

香港

上一則

習視察軍委聯指中心：全軍精力向打仗聚焦

下一則

香港9大學入選QS榜 排名全跌 1/3校進20大

延伸閱讀

WSJ爆內幕：FBI潛香港 跟蹤偷拍孟晚舟 為爭奪5G控制權

WSJ爆內幕：FBI潛香港 跟蹤偷拍孟晚舟 為爭奪5G控制權
內地升學資助最多1.9萬 離港愈遠愈多 港生：還不夠付隔離費

內地升學資助最多1.9萬 離港愈遠愈多 港生：還不夠付隔離費
44年前他訪台打破故宮瓷器 捐贈自家文物當補償

44年前他訪台打破故宮瓷器 捐贈自家文物當補償
7欖閉幕 李家超：港已重返國際 證明東方之珠更閃更亮

7欖閉幕 李家超：港已重返國際 證明東方之珠更閃更亮

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席