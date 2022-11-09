香港居屋「樓王」 北角驥華苑呎價1400美元創新高

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 房委會以市價五一折推售、共提供8926個單位的今期居屋，申請者於15日開始揀樓。房委會昨上載屋價單，「樓王」是位於北角驥華苑高層1個457呎單位，售價530.9萬元（港幣，下同，約67.6萬美元），平均呎價逾1.1萬元（約1400美元）。售價最平的單位是啟德啟欣苑低層1個189呎單位，售價124.3萬元，平均呎價逾6500元。

明報報導，今期港島市區盤、鄰近北角港鐵站的驥華苑共248伙，實用面積約280至457平方呎，售價約248萬至531萬元，32樓7室為該盤售價最高，實用457呎，售530.95萬元，為2014年復售居屋後以來首現破萬呎價。根據售樓書，該單位間隔四正，料可望維景。另一市區盤啟德啟欣苑，呎價最高單位為B座39樓15室，呎價1.07萬元。

據報導，今期供應最多為推售3300伙的東涌裕雅苑，售價約由130萬至355萬元，設A至F座，呎價4680至6388元不等；根據售樓書，B座高層部分單位或望見海景，屋苑配套包括草地及兒童遊樂區等。

報導稱，除新屋苑外，房委會亦推出15個因撤銷買賣協議而重售的居屋單位，以及27個因撤銷買賣協議而重售的房協資助出售單位。

此外，報導指，香港近期受美國加息影響，港銀亦跟隨，將增加業主供樓開支。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，以今期「樓王」單位為例，若白表兩人申請者付10%首期，仍須向銀行借貸近500萬元，假設還款期為30年，料受加息影響，按息約3厘，估計每年要額外多付5萬，即每月約多付4100元，對一般家庭壓力甚大。

報導指出，房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，加息對揀樓者影響不大，她相信揀樓者會先審視經濟及還款能力，才選擇購入居屋；又指私樓樓價仍高企，與居屋價格有一定距離，相信居屋有吸引力，價格對比同區單位亦合理，故有信心單位可全數售出。