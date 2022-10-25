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不尊重升旗禮 學生遭停課3天 聖芳濟中學要查

香港新聞組／香港25日電
荃灣聖芳濟中學月初14名學生被指「不尊重升旗禮儀式」罰停課。圖為荃灣聖芳濟中學每周均會舉行升旗禮。(取材自臉書)
荃灣聖芳濟中學月初14名學生被指「不尊重升旗禮儀式」罰停課。圖為荃灣聖芳濟中學每周均會舉行升旗禮。(取材自臉書)

荃灣聖芳濟中學本月5日的升旗禮，14名學生被指違規勒令停課3天。校方本月10日聲明稱他們做出「不尊重升旗禮儀式的行為」，涉事學生則感冤枉，稱校方證據不足。校方擬成立獨立調查委員會，「務求挽回大家對學校的信心」。

明報報導，該校校監張奇恩昨日向家長發信，稱法團校董會上周三（19日）議決成立獨立調查委員會，預料需時90日交調查報告，稱要讓師生、家長及公眾得到交代，「務求挽回大家對學校的信心」。

據報導，以「砥礪前行 凝聚一心」為題的信件昨日一度上載至該校facebook。張奇恩在信件稱過去兩周面對非常困擾時刻，在處理14名學生停課3天的事件上，他與校董個別接見了學生及教師，對方亦坦誠表達意見及憂慮。

張奇恩稱，獨立調查委員會成員均來自校外「具專業及公信力人士」。根據校方公布的委員會名單，5名成員來自教育界或擔任學校相關職位，包括天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文、都大教育及語文學院前院長張國華。

報導稱，教育界立法會議員朱國強表示，成立獨立調查委員會屬於校本決定，但事件引起社會廣泛關注，認為成立獨立調查委員會可深入調查事件及向公眾「講事實」。他期望報告最終結果不會對涉事師生有任何傷害，而是能達至教育效果，又說事件不論傳媒報章都有過多評論，呼籲外界給予空間。

升旗禮事件至今演變成「羅生門」，校方稱事前已教導學生升旗禮儀及參加該項活動，有涉事學生稱當天打鐘後吃早餐的同學在雨天操場參與早會，奏國歌時全程站立，但副校長事後斥責他們不尊重。

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